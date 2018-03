Selena Gomez kommt mit „Hotel Transsilvanien 3" ins Kino

Selena Gomez-Fans aufgepasst: Bald könnt ihr die Sängerin ("Wolves") auf der Kinoleinwand bewundern... naja nicht ganz. Aber so ähnlich! Denn endlich ist das Drak Pack wieder da: Am 19. Juli 2018 kommt das brandneue Abenteuer „Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub“ in die deutschen Kinos! Und niemand geringeres als Selena leiht einer der Hauptfiguren im amerikanischen Original ihre Stimme.

Zum ersten Mal fährt die ganze Monster-Familie in den Urlaub Sony Pictures

Das erwartet euch bei „Hotel Transsilvanien 3"

Diesmal gönnt sich die Monster-Familie einen luxuriösen Sommerurlaub auf ein Kreuzfahrtschiff. Vor allem Vampir-Daddy Drak hat es dringend nötig, einfach mal zu chillen. Sonst ist schließlich immer er derjenige, der im Hotel Transsilvanien den Gästen einen schönen Urlaub beschert.

Zuerst geht alles gut: Die Monster haben jede Menge Spaß auf dem Schiff und machen exotische Ausflüge an Land. Doch dann bemerkt Draks Tochter Mavis (Selena Gomez), dass ihr Dad sich an Bord plötzlich in die Kapitänin verliebt hat! Was niemand weiß: Seine Traumfrau hat ein düsteres Geheimnis, das die komplette Monsterheit gefährdet!

Der Trailer

Übrigens: Selena Gomez ist nicht der einzige Superstar, der einer der Hauptfiguren im Original ihre Stimme leiht. Draks Stimme gehört in Wirklichkeit Hollywood-Schauspieler Adam Sandler und Kevin James („Der Kaufhaus Cop“) spricht Frankenstein.