Doch wie ätzend es sein kann, wenn die eigenen Eltern die große Liebe einfach nur doof finden, haben viele von euch sicher auch schon erlebt. Aus diesem Grund muss sich für Selena jetzt etwas ändern. Gegenüber dem amerikanischen "OK! Magazin" berichtet ein Insider: "Es bricht Selena das Herz, dass ihre Mama Justin immer noch nicht vergeben und ihn in ihrem Leben akzeptieren kann, obwohl sie sie angefleht hat, ihm eine Chance zu geben."

Um das Problem zu lösen, hat Selena jetzt vorgeschlagen, dass Justin und ihre Mutter die Probleme mit einem Therapeuten aufarbeiten und beseitigen. Und so wie es aussieht, möchten beide die Chance wahrnehmen und die Sitzungen besuchen. Auch Selena wird ab und zu dabei sein.

In den nächsten Wochen hat Justin so die Möglichkeit, seiner Schwiegermama in Spe zu beweisen, dass er sich WIRKLICH geändert hat und alles nicht nur Gerede ist. Wir sind gespannt, ob Mandy Teefey ihre Meinung über Justin Bieber schon bald ändern wird . . . - oder auch nicht . . .