Selena Gomez & Justin Bieber: Die beiden Stars treffen sich heimlich!

Erinnert ihr euch noch an die Zeiten, in denen Selena Gomez (25) und Justin Bieber (23) als "Jelena" durch die Welt turtelten und das absolute Traumpaar waren? Ja? Nein? Gut, das ist auch schon ziemlich lang her. In der Zwischenzeit ist eine Menge passiert. Sie waren zusammen, haben sich wieder getrennt, waren Freunde, haben sich öffentlich angefeindet, sie hat seine Nummer gelöscht, Funkstille. Seit Anfang des Jahres ist Selena außerdem offiziell mit Sänger The Weeknd (27) zusammen. Die beiden wirken ziemlich happy - The Weeknd selbst soll aber auch mit seiner großen Eifersucht zu kämpfen haben.

Selena Gomez & Justin Bieber: Er liebt sie immer noch!

Und Justin Bieber? Der scheint Selena Gomez nie richtig vergessen zu haben. Viele seiner kurzen Liebschaften erinnerten uns an die "Fetisch"-Sängerin. Schlanke Figur, dunkles Haar, ein hübscher Schmollmund - alle wirkten wie nette Kopien, doch lang hielt der Sänger es nicht mit ihnen aus. In einem Interview erklärte er einst: "Ich werde sie immer lieben!" Kein Wunder, dass uns gerade jetzt seine aktuelle Single "Friends" immer wieder in den Kopf kommt. "No, we didn't end this so good, but you know we had something so good. So I'm wondering, can we still be friends?" Was soviel bedeutet wie: Nein, das Ende war nicht gut, aber du weißt, dass wir etwas Gutes hatten. Also habe ich mich gewundert, warum wir nicht einfach Freunde sein können? Ja warum eigentlich nicht?

Selena Gomez & Justin Bieber: Wirklich nur Freunde?

Nach dem Erscheinen der Single fragte sich die ganze Welt: Singt Justin Bieber hier etwa für Selena Gomez? Vielleicht! Denn so wie es aussieht, haben die beiden beschlossen, doch wieder Freunde zu sein. Oder steckt vielleicht sogar noch mehr dahinter? Das Online Portal "TMZ" veröffentlichte Bilder auf denen zu sehen ist, wie erst Justin Bieber in seinem weißen Geländewagen auf das Anwesen von Selena fuhr und etwa zehn Minuten später die Sängerin selbst auch bei sich eintraf. Hier könnt ihr die Bilder sehen!