Holt eure Taschentüchter raus, denn so sehr wir es uns auch gewünscht haben, es wird wohl nie wieder ein Liebes-Comeback von Justin Bieber (23) und Selena Gomez (25) geben!

Jedenfalls nicht, wenn es nach Selenas Managerin Theresa Mingus (28) geht.

Das ist Selenas Managerin:

This is Not ok Ein Beitrag geteilt von Theresa Marie Mingus (@tmarie247) am 26. Aug 2017 um 10:49 Uhr

Justin Bieber & Selena Gomez: Kein Liebes-Comeback!

Managerin Theresa Mingus scheint überzeugt zu sein: Justin tut Selena nicht gut! Sie ist definitiv ,,Team Abel"!

Denn die 28-Jährige postete vergangenes Wochenende ein eindeutiges Pic in ihrer Insta-Story.

Zuerst lud sie das hier hoch:

Diesen Post veröffentlichte Theresa letztes Wochenende: ,,Trotz eines Berufs, in dem es so schwer ist, loyal zu sein und zu lieben, haben diese beiden es geschafft!" instagram.com/tmarie247/

Und damit nicht genug. Hinterher likte sie noch eine Fan-Antwort auf einen Kommentar, den ein anderer Fan unter einem ihrer zuletzt geposteten Insta-Bildern machte. Das Verrückte: Der Post hatte zwar überhaupt nichts mit Sel und The Weeknd zu tun!

Hier sind die Kommentare unter Theresas letztem Insta-Post instagram.com/tmarie247/

Ein Nutzer fragt unter einem von Theresas Bildern: ,,Wann gibt es ein JELENA-Comeback?" - woraufhin ein Selena-Fan-Account antwortet: ,,Nieeeemals!!".

Dieser Antwort verpasste Theresa daraufhin ein Like. Alle anderen Beiträge ließ sie unkommentiert. Verdächtig!!

Selena Gomez: Glücklicher denn je mit The Weeknd

Auch Selena scheint sich nicht nach einer Versöhnung mit ihrem Ex zu sehnen. Sie ist momentan mehr als glücklich mit ihrem Boyfriend The Weeknd - die beiden mieteten sogar gerade erst eine gemeinsame Wohnung in New York City!

Außerdem adoptierten sie einen süßen kleinen Hund. Schon gesehen?: