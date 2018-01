Selena Gomez: Ist sie in einer Sekte?

Die Beziehung von Selena Gomez (25) und Justin Bieber (23) war nicht immer so harmonisch, wie es gerade scheint. Nach der letzten Trennung machte ihre Familie den Sänger dafür verantwortlich, dass sie mehrere Wochen in eine Klinik eingewiesen werden musste. Zu der Zeit ging es ihr gar nicht gut.

Schon im letzten Jahr forderte Selena Gomez' Mutter Justin Bieber auf, ihre Tochter in Ruhe zu lassen. "Sie sorgt sich so sehr um Selenas Gesundheit und will nicht, dass sie zurück in die Psychiatrie muss. Die Beziehung mit Justin macht Selena krank, davon ist Mandy überzeugt", heißt es aus dem näheren Umfeld der Familie.

Selena Gomez: Zwingt Justin Bieber sie die Kirche zu besuchen?

Und jetzt auch noch das: Angeblich stecken Selena Gomez und Justin Bieber mitten in den Fängen der "Hillsong Church" - inzwischen wird im Zusammenhang mit der Kirche immer häufiger von "sektenähnlichen Zuständen" gesprochen. Justin ist schon länger ein Fan und ging auch vor der Beziehung mit Selena regelmäßig zu den Gottesdiensten. Jetzt begleitet die 25-Jährige ihren Freund und scheint total überzeugt von den Predigten zu sein, die wöchentlich bis zu 8000 Menschen anlocken - für eine "normale Kirche" sind diese Besucherzahlen absolut undenkbar.