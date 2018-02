Egal, ob ihre vergangenen Klinik-Aufenthalte aufgrund ihrer Autoimmun-Krankheit Lupus oder zuletzt ihre Nierentransplantation und die die Zeit, die sie in Zentren verbracht hat, die sich mit ihrer geistigen Gesundheit beschäftigen: Selena Gomez (25) hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, wie es ihr geht und wieso auch in ihrem Leben nun mal nicht jeden Tag die Sonne scheint.

Und jetzt sie tut es schon wieder: Gerade fand Sel ziemlich ehrliche Worte zu ihrem Zustand, die sie mit Interview mit dem "Tote Mädchen lügen nicht"-Star Katherine Langford für "Harper's Bazaar" offenbarte: "Jeder, der mich kennt, weiß, dass meine Gesundheit und mein Wohlbefinden immer an erster Stelle für mich stehen. Ich habe viele Probleme mit Depressionen und Angstgefühlen, über die ich immer offen gesprochen habe, jedoch ist es etwas, was mich mein Leben lang begleiten wird. Es wird niemals einen Tag geben, an dem ich denke: ‘Das Kleid steht mir unglaublich gut – Ich hab gewonnen!’. Ich glaube, dass es ein lebenslanger Kampf sein wird und es ist okay für mich, weil ich weiß, dass ich mich für mich und das Leben und für nichts anderes entscheiden werden."

Social Media als Fluch und Segen zugleich!

Eine große Rolle spielt die Social Media-Welt, die ihrer Meinung nach positive und negative Effekte mit sich bringt. Selena selbst versucht niemals die Realität aus den Augen zu lassen. Aus diesem Grund versucht sie auch immer wieder ihre Stimme zu nutzen, um ebenfalls Betroffenen diese Botschaft mit auf den Weg zu geben.

"Die einzige Sache, die mich daran besorgt ist, dass Menschen unseres Alters Social Media so viel Wert zuschreiben. Es ist eine unglaubliche Plattform, aber es kann jungen Menschen, inklusive mir, eine falsche Repräsentation der Wirklichkeit geben. Ja, es ist eine komplizierte Beziehung. Vielleicht die schwierigste, die ich habe."

Selena hat eine Erkenntnis erlangt, die ihr immer wieder hilft, ihre Depression in den Griff zu bekommen. Mit ihrer Offenheit inspiriert sie ganz sicher Millionen Menschen, die ab und an oder vielleicht sogar ständig, ähnliche Gedanken haben, wie die Sängerin . . .