Selena Gomez ist in Deutschland

Eigentlich zu cool, um wahr zu sein – aber es stimmt: Sängerin Selena Gomez ist gerade hier bei uns in Deutschland zu Besuch. Die Beauty ist wegen ihrer Kooperation mit der Sportmarke Puma in der bayrischen Stadt Nürnberg unterwegs und genießt den Aufenthalt in vollen Zügen.

Selena Gomez überrascht deutsche Fans

Mit ihrem neusten Post auf Instagram hat die „Wolves“-Sängerin gestern vor allem ihre deutschen Fans total umgehauen! „Ich habe mich entschlossen, nach Deutschland zu kommen, um meine Puma-Crew zu treffen und um mich bei ihnen und bei euch für meine ausverkaufte Schuh-Kooperation zu bedanken!“, schreibt Sel unter ihr Insta-Pic, das sie in einem Wirtshaus zeigt. Wie cool ist das denn – Superstar Selena Gomez ist tatsächlich gerade in Nürnberg! In der Nähe der bayrischen Stadt ist nämlich der Sitz der Sportmarke Puma, mit der Selena Gomez einen coolen Sneaker herausgebracht hat. Ihre Fans sind ganz geflasht und begeistert von diesem spontanen Überraschungsbesuch hier bei uns in Deutschland.

Selena Gomez: Knödel statt Magerwahn

Der 25-Jährigen scheint es hier auch richtig gut zu gefallen! Spätzle, Knödel und Braten mit Soße – Sel liebt die deutsche Küche und hat sich gestern beim Abendessen mit Freunden und ihrem Team in einem Nürnberger Wirtshaus durch alle bayrischen Köstlichkeiten probiert. Dass sich die schöne Sängerin nicht von gemeinen und total unbegründeten Schlagzeilen über ihren Body beirren lässt, sondern einfach das tut wonach ihr ist, finden wir super!

Selena Gomez genießt Quality-Time mit Fans in Nürnberg

Für einige Selena-Fans ist heute dann sogar noch ein echter Traum wahr geworden! Denn die „Wolves“-Sängerin war mit ihrem Team in einem Cafe in Nürnberg beim Frühstücken. Andere Promis würden wahrscheinlich nur in einem abgeschirmten Bereich im Hotel essen – aber nicht Selena! Sie saß heute in der Früh nämlich ganz entspannt in Jogginghose und gemütlichem Pulli mitten in der Nürnberger Innenstadt. Einige Fans haben ihr Idol dort natürlich sofort erkannt! Und Selena? Die hat sich richtig darüber gefreut und mit ihren Fans süße Selfies gemacht du gequatscht. Einfach WOW <3 Damit hat die Beauty auf jeden Fall mal wieder bewiesen wie lieb und am Boden geblieben sie ist.