Selena Gomez designt stylische Sneaker für Puma

Das Ergebnis der ersten Designerkooperation zwischen Selena Gomez und Puma heißt: "Phenom Lux"! Der weiße Sneaker sieht nicht nur mega stylisch aus, sondern unterstützt gleichzeitig auch noch die Lupus Research Alliance, ein Förderer für Lupus-Forschung.

Selena Gomez: Schuhe für den guten Zweck

Nachdem Selena Gomez bereits mit namenhaften Marken wie Coach und Louis Vuitton gearbeitet hat, folgt nun eine Kooperation mit Puma. Die "Wolves"-Interpretin hat ein Paar Turnschuhe für Puma entworfen. Ein Teil der Einnahmen am Verkauf der Schuhe soll dabei an die Wohltätigkeitsorganisation Lupus Research Alliance gehen. Puma will so umgerechnet circa 80.000 Euro in die Erforschung der Krankheit investieren, an der auch Selena leidet. Die Sängerin musste sich im letzten Jahr aufgrund ihrer Krankheit sogar eine Niere transplantieren lassen.

Selena Gomez: Cooles Sneaker-Design

Der Turnschuh ist komplett in weiß gehalten und wird ein abnehmbares goldenes Fußkettchen enthalten. Gegenüber "Vogue" erzählt Selena: „Es verleiht dem ganzen einen besonderen Glanz und es kann dafür sorgen, dass du dich herausgeputzt anfühlst, obwohl du eine Jogginghose trägst.“

Selena Gomez: Fancy Socken für Puma

Mit den Sneakern wird Selena zudem eine Kollektion an Socken auf den Markt bringen. Darin hat die Sängerin viel Zeit und Mühe investiert, wie sie betont: „Ich trage manchmal witzige Socken in meinen Turnschuhen und es lässt mich einfach femininer fühlen. Ich habe viel Zeit darauf verwendet, einen Socken zu entwerfen, der bequem, schick und spaßig ist. Ich bin voll in den Weg vernarrt, wie ich meine Turnschuhe trage. Ich trage sie auch zu Kleidern und Dingen, die sich schön anfühlen.“ Wir freuen uns schon auf die stylischen Sneaker von Selena.