Selena Gomez: Deshalb hat sie sich die Haare abrasiert

Anfang der Woche hat uns Sängerin Selena Gomez mit einem spontanen Besuch in Deutschland überrascht. Doch das war nicht die einzige Überraschung von Sel. Denn während ihres Aufenthaltes in Deutschland rasierte sie sich auch noch die Haare ab! Jetzt gibt es endlich mehr Infos zu ihrem neuen Look.

Neue Frisur für Selena Gomez

Mit der neuen Frisur hat die „Wolves“-Sängerin ihre Community ganz schön geflasht. Als sie am Montagvormittag bei einem spontanen Treffen mit Fans in der Nürnberger Innenstadt Selfies machte, trug die 25-Jährige ihre Haare noch wie gewohnt im schulterlangen Bob. Wenige Stunden später dann die Überraschung – Selena Gomez hat einen Undercut! „Ich brauche immer mal wieder eine subtile Veränderung“, schrieb die Beauty unter das Foto ihres neuen Looks auf Insta.

Selena Gomez: Sie wollte etwas Neues ausprobieren

Mit ihrer neuen Frisur überraschte Sel nicht nur ihre Fans, sondern auch Hairstylist Tim Duenas, der die Haare der Beauty abrasieren durfte. „Ich habe sie gefragt wie lange sie sich darüber Gedanken gemacht hat und sie meinte nur ‚Seit gestern Nacht‘“, erzählt der Friseur. Klingt ja ganz schön spontan. Doch die Sängerin war von der Idee einer Veränderung so begeistert und wollte das auch unbedingt durchziehen. „Wenn ich etwas machen will, dann mache ich es auch“, hat sie zu ihrem Hairstylisten gesagt. Zehn Minuten später hatte die Beauty dann ihren gewünschten Undercut, den sie auch gleich ganz stolz auf ihrem Insta-Account präsentiert! Ihre Follower sind auf jeden Fall genauso begeistert von der Veränderung wie Sel selbst. „Du siehst so wunderschön damit aus“, schreibt ein Fan unter das Foto der 25-Jährigen.

Bereut Selena Gomez ihre neue Frisur?

Selenas Hairstylist ist sich sicher, dass die Sängerin ihren spontanen Haarschnitt nicht bereut. Schließlich hat Tim Duenas nicht einfach so Sels Haare abrasiert, sondern sich dabei auch was gedacht. Denn der Undercut hat die Form eines Dreiecks und wird dadurch an den Seiten immer kleiner. „Mit diesen niedrigen Ecken kann man nicht mal sehen, dass überhaupt ein Undercut da ist, wenn sie die Haare offen trägt. So hat sie auf jeden Fall viele verschiedene Möglichkeiten ihren neuen Look zu tragen“, sagt der Friseur. Wir finden den neuen Haarschnitt der Sängerin mega und sind schon ganz gespannt, mit welchem neuen Look sie uns als nächstes umhaut!