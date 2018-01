Selena Gomez: Das denkt ihre Mutter wirklich über Justin Bieber!

Nach dem Auf und Ab der letzten Jahre ging es Selena Gomez überhaupt nicht gut. Ihr Umfeld glaubt, dass Justin Bieber einer der Gründe dafür war, warum sie am Ende sogar in einer Klinik gelandet ist, in der sie auch psychische Unterstützung bekam. Doch die beiden lieben sich und Justin scheint inzwischen verstanden zu haben, dass Sel nicht nur seine große Liebe, sondern auch seine Seelenverwandte ist, auf die er nie wieder verzichten möchte.

Selena Gomez: Ist sie in einer Sekte? Inzwischen scheint das auch Selena Gomez' Familie verstanden zu haben. In einem Interview mit "Gossip Cop" erklärte sie, dass sie tatsächlich nicht happy sei mit der Reunion, doch sie hat sich damit abgefunden und wünscht ihrer Tochter einfach nur alles Gute: "Selena kann ihr Leben leben, wie auch immer sie möchte, solange sie glücklich, sicher und gesund ist. Alle Mütter und Töchter haben mal Unstimmigkeiten. Sie ist 25 Jahre als und weiß, was auf dem Spiel steht mit ihrer Gesundheit." Dass Mandy Teefey gern mit ihrem Schwiegersohn in Spe die Wochenden verbringt, glauben wir nach diesem Statement zwar nicht, doch offenbar akzeptiert und respektiert sie die Liebe der beiden - und das ist doch die Hauptsache. . . Dennoch sind wir gespannt was passiert, wenn Justin Selena einen Heiratsantrag macht. Justin Bieber

Selena Gomez

Star News

