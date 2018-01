Selena Gomez: Damit macht sie ihre Fans total sauer!

Liebe Selena Gomez, was hast Du Dir nur dabei gedacht? Die Sängerin hat gerade einen Auftritt hingelegt, wegen dem sich nicht nur ihre Fans, sondern auch das gesamte Netz aufregen!

Selena Gomez war schon immer "everybody's Darling". Wir sind zusammen mit der 25-Jährigen in der Disney-Welt groß geworden. In den letzten Jahren haben wir uns für jede Filmrolle, jedes neue Album und jeden neuen Versuch, eine vernüftige Beziehung mit Justin Bieber (23) zu führen, gefreut. Im letzten Jahr waren wir dann mehr als geschockt, als Selena eine Niere von ihrer besten Freundin bekommen musste - die Sängerin kämpfte um ihr Leben.

Im Jahr 2018, soll alles besser werden für Selena Gomez. Ihre komplette Karriere, die neue (alte) Liebe und ihre Gesundheit. Doch gerade löst sie einen Shitstorm aus, mit dem bei ihr sicher nur die wenigsten jemals gerechnet hätten. Denn gerade wurde die sonst so stilsichere Sel in New York, auf dem Weg in ein Tonstudio, in einer Weste aus echtem Fuchs-Fell von "Coach" gesichtet - natürlich zeigen sich nicht nur ihre Fans mehr als enttäuscht darüber.

Selena Gomez steps out wearing a big fur coat as she heads to the recording studio in NYC. pic.twitter.com/aFtCaARdQE — Pop Crave (@PopCrave) 17. Januar 2018

Doch ist das WIRKLICH ECHT??? Selena liebt Tiere und würde sie doch nie tragen - oder? Die "It Ain't Me"-Sängerin ist das Gesicht der New Yorker Lukus-Marke "Coach", doch feststeht, dass sie trotzdem nicht ALLES tragen muss, was das Label ihr nach Hause schickt. Auf Twitter hagelt es deshalb (zurecht!) große Kritik.

Auch wir hoffen, dass es sich hier nur um ein "Versehen" handelt und Selena (aus welchen Gründen auch immer) einfach nicht darüber nachgedacht hat, was genau sie trägt. Doch auch das, ist eigentlich keine Entschuldigung. . .