Sebastian Pannek: So tickt der Bachelor privat

Sebastian Pannek ist ein absoluter Sport-Freak. Ob Fitness, Beachsoccer oder Fußball: Der Bachelor kommt gerne ins Schwitzen. Der Kölner spielte in der Jugend für den Fußball-Verein Rot Weiß Ahlen und war sogar kurz davor, Fußballprofi zu werden. Eine fiese Schulterverletzung machte diesen Traum allerdings zunichte. Die Ladies wird es vielleicht sogar freuen: Es ist fraglich, ob Sebastian ohne diese Verletzung jemals der Bachelor geworden wäre.

Neben seiner Leidenschaft für den Fußball (Lieblingsverein ist übrigens der BVB), liebt Sebastian Pannek es außerdem die Welt zu bereisen. Couch Potatoes sind bei ihm also absolut Fehl am Platze. Sein Ziel im Leben ist klar: "Eine eigene kleine Familie", erzählt der Bachelor. Apropos Familie: Sebastian Pannek ist mit der ehemaligen Profi-Turnerin Magdalena Brzeska verwandt.

Sebastian Pannek Freundin: Wer hat gute Chancen bei ihm?

Sebastian Pannek hatte bisher vier Beziehungen. Die längst davon dauerte sogar sieben Jahre. Seit knapp anderthalb Jahren ist der Bachelor nun jedoch schon ohne Freundin unterwegs. Durch die Sendung "Der Bachelor" erhofft sich Sebastian endlich die Frau fürs Leben zu finden. "Ich bin jetzt 30 Jahre alt und um mich herum entsehen Ehen und Familien. Als sich die "Bachelor" Tür für mich geöffnet hat, bin ich somit gerne durchgegangen!", erklärt der Rosenkavalier.

Wie sollte die neue Freundin von Sebastian Pannek aussehen? Der Bachelor gibt sich auf diese Frage sehr sympathisch: "Optisch habe ich keinen bestimmten Typen", erklärt Sebastian. Süß müsse die Auserwählte allerdings sein. Wer zudem treu ist, Humor hat und nicht den ganzen Tag nur auf dem heimischen Sofa hockt, hat gute Chancen beim 30-Jährigen.

Sebastian Pannek: Wird er der beste Bachelor seit Paul Janke?

Sebastian Pannek bringt also gute Voraussetzungen mit, um der beste Bachelor seit langem zu werden! Bislang war für viele Paul Janke der mit Abstand unterhaltsamste Rosenkavalier in der Geschichte der RTL Daring-Show. Wird sich das 2017 ändern?

Zwei Bachelor unter sich: Sebastian Pannek und Paul Janke Facebook: Paul Janke

Sebastian Pannek und Paul Janke haben vieles gemeinsam: Beide Ex-Bachelor stehen total auf Fußball und haben sogar auf relativ hohem Niveau gespielt. Sie hatten keine Tochter als sie in der Sendung Rosen verteilt haben und die zwei Frauenschwärme waren noch nie verheiratet. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass die neue Staffel mit Sebastian Pannek wieder deutlich unterhaltsamer wird als die vergangenen.

Sebastian Pannek: Steht der Bachelor gar nicht auf Frauen?

Sebastian Pannek lebt als Bachelor eigentlich den Traum vieler jungen Männer: 22 Frauen buhlen um sein Herz und legen sich dafür richtig ins Zeug. Umso überraschender kommt daher diese Aussage von Peter Peschel, dem Onkel des 30-jährigen Rosenkavaliers: "Sebastian steht gar nicht auf Frauen und Feiern", verrät er dem Magazin OK!.

Das war ein unglaublich intensiver Moment. Es war nicht leicht, Frauen nach nur einem Abend wieder zu verabschieden.. Jetzt freue ich mich aber auf die Dates und die Möglichkeit mehr Zeit mit den Mädels zu verbringen und sie besser kennenzulernen! Ein von S E B A S T I A N (@sebastian.pannek) gepostetes Foto am 2. Feb 2017 um 4:34 Uhr

Wie bitte?! Ist Sebastian Pannek etwa schwul und sucht gar keine Frau fürs Leben? Nicht so voreilig: Diese wirklich unglücklich formulierte Aussage hat in Wirklichkeit eine andere Bedeutung. Der Onkel vom Bachelor fügt nämlich noch hinzu: "Obwohl Sebastian bei Frauen total begehrt ist, geht er nicht auf Frauen zu. Er ist da sehr zurückhaltend." Sebastian Pannek scheint also einfach nur ein bodenständiger, schüchterner Typ zu sein - nicht mehr und nicht weniger. Puh, da fällt den Bachelor Kandidatinnen sicherlich ein Stein vom Herzen!

Sebastian Pannek: Wer kriegt die letzte Rose beim Bachelor 2017?

Welche Kandidatin beim Bachelor 2017 am Ende das Glück hat, die letzte Rose von Sebastian Pannek zu bekommen, erfahren wir im großen Bachelor-Finale am 22. März auf RTL. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Ab dem 1. Februar muss der Schönling jeden Mittwoch einige der 22 Teilnehmerinnen aus dem Wettbewerb schicken, bis nur noch "die Eine" übrig ist.

Wir drücken Sebastian Pannek die Daumen und hoffen, dass er die letzte Rose an die richtige Kandidatin gibt. Übrigens: Hier gibt es alle Bachelor 2017 Wiederholungen mit Sebastian Pannek

