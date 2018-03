Schweini im Papa-Glück

WM-Held Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanocic zeigen auf Instagram ein erstes Bild von den Füßen ihres Sohnes.

Am Montag den 19.03.2018 kam der kleine, er soll wohl Luka heißen, in Chicago auf die Welt. Bastian und Ana sind überglücklich und teilen ihre Freude mit ihren Followern. "Welcome to the world our little boy!👶🏼 We are so happy.❤️", postete Schweini auf Instagram.

Die Beiden sind seit 2014 ein Paar und haben im Sommer 2016 geheiratet. Vom Auswärtsspiel seines aktuellen Clubs, Chicago Fire, hat sich der Mittelfeldstratege dieses Wochenende extra frei genommen. Der Kleine ist das erste Kind der Tennisspielerin und des Fußball-Profis.