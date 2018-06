Schwangerer BTN-Star Jenefer Riili: Heimliches Treffen mit Ex Matthias Höhn

Die Geburt des gemeinsamen Babys der „Berlin – Tag und Nacht“-Stars Jenefer Riili („Alessia“) und Matthias Höhn („Pascal“) rückt immer näher. Doch seit einem großen Streit leben die werdenden Eltern getrennt: Matthias wohnt in Berlin und Jenefer ist vorübergehend zurück zu ihren Eltern nach München gezogen… Jetzt deuten alle Zeichen daraufhin, dass die beiden sich zum ersten Mal heimlich getroffen haben!

Matthias Höhn flog zu Jenefer Riili nach München

Matthias Höhn macht kein Geheimnis daraus, dass er seine Jenefer zurück möchte. Die hatte sich nach einem „schlimmen Vorfall“ vom Papa ihres ungeborenen Babys getrennt und ihre Sachen in Berlin gepackt. Erst vor ein paar Tagen postete er vielsagende Worte auf Instagram, die darauf hindeuten, dass er sich Hoffnungen auf ein Liebes-Comeback mit seiner BTN-Kollegin macht. In seinen Insta-Stories schwärmt er außerdem von seinem Söhnchen, dessen Geburt er kaum erwarten kann. Gesehen haben sich Jenefer und Matthias offenbar seit Wochen nicht – zumindest nicht, wenn es nach ihren Social-Media-Profilen geht. Doch jetzt ist der 22-Jährige nach München geflogen! Und was für einen besseren Grund könnte es dafür geben, als dass er sich mit seiner Jenefer trifft?

Gemeinsamer Badetag am Starnberger See?

Die Schauspielerin ist inzwischen hochschwanger und hat ziemlich damit zu kämpfen. Wassereinlagerungen und Schlafprobleme machen der Bald-Mami das Leben schwer. Gut möglich, dass Matthias ihr trotz Beziehungs-Problemen in dieser Zeit zur Seite stehen will! In seiner Insta-Story markierte sich Matthias gestern jedenfalls am Starnberger See. Zufällig war am selben Tag auch Jenefer am See! Waren die beiden am Ende vielleicht sogar zusammen beim Schwimmen?

Die Abonnenten der beiden „Berlin – Tag und Nacht“-Darsteller sind überzeugt: In Matthias' Story ist ganz kurz Jenefer zu sehen! Vielleicht gibt es ja wirklich Hoffnung... Die Fans würden sich auf jeden Fall freuen, wenn die beiden wieder zusammenfinden und doch noch eine kleine, glückliche Familie aus ihnen und ihrem Baby wird.