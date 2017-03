Schokoladen-Pizza: Dr. Oetker bringt süße Versuchung auf den Markt!

Du liebst Pizza? Und Du stehst total auf Schokolade? Dann haben wir jetzt Neuigkeiten für Dich, die Dich interessieren dürften. Von Dr. Oetker gibt es jetzt die Schokoladen-Pizza Ristorante Dolce Al Cioccolato.

Klingt ziemlich verrückt? Und nein, hier handelt es sich nicht um einen gemeinen April-Scherz. Die Schokoladen-Pizza gibt es wirklich und wurde bereits von einem unserer Kollegen getestet. Im Video probiert er die Neuheit, die nach nur 10 Minuten im Ofen fertig "gebacken" ist. Sein Ergebnis: Unfassbar lecker!

Schokoladen-Pizza: Daraus besteht sie

In Zukunft gibt es also erst wie gewohnt eine leckere Salami-Pizza und als Nachtisch dann eine Schokoladen-Pizza. Doch was ist drin und drauf? Der Schoko-Traum besteht aus 27 Prozent Schokoladen-Soße, 9,6 Prozent Schokolade und 6,4 Prozent weißer Schoki.

Die Schokoladen-Pizza von Dr. Oetker gibt es ab April 2017 überall da, wo es auch Ristorante-Pizzen gibt. Hast Du Lust die Pizza einmal zu probieren? Stimme jetzt ab!

Wenn Du Lust hast, eine süße Pizza selbst zu machen, gibt es unzählige Rezepte. Hier findest Du drei davon!

Jetzt BRAVO News kostenlos bei WhatsApp und im Facebook Messenger!