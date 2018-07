Schock: Lukas Rieger löscht alle Instagram-Bilder

Lukas Rieger hat knapp zwei Millionen Abonnenten auf Instagram – doch die bekommen leider so rein gar nichts mehr auf seinem Profil zu sehen. Denn der Sänger hat plötzlich alle seine Pics gelöscht!

Lukas Rieger: Nur noch mysteriöse Insta-Stories auf seinem Profil

Lukas Rieger hat auf Instagram ordentlich aufgeräumt. Und zwar so gut, dass er einfach mal ALLE Fotos von seinem Profil entfernt hat. Seitdem postet der 19-Jährige nichts außer geheimnisvolle Stories! „Send out positive vibrations to the universe and it will send you good vibrations back…“ oder “Do good things.. and good things will happen to you...” sind zwei von den Botschaften, die er an seine Fans sendet. In seiner Bio steht geschrieben "Help change the world"... Lukas möchte also offensichtlich etwas mit seiner Entscheidung bewirken!

Instagram/lukasrieger

Ist es Lukas Riegers Art, mit Hate umzugehen?

Auch in seinen Higlights findet sich lediglich eine Story – die ist bereits 17 Wochen alt und darin bittet Lukas seine Fans um mehr Akzeptanz füreinander. Für Hate sei im Team Rieger kein Platz und jeder solle so sein dürfen wie es ihm gefällt. Liegt darin der Grund für seine krasse Lösch-Aktion auf Insta? Schließlich werden junge Stars wie Lukas oft nicht nur mit Liebesschwüren von ihren Fans überschüttet, sondern auch mit Neid und Missgunst konfrontiert. Auch unter den Fans geht es oft alles andere als harmonisch zu in den sozialen Netzwerken! Vielleicht war es Lukas einfach zu viel und er wollte ein Zeichen setzen…

Instagram/lukasrieger

Lukas Rieger: Zayn Malik als Vorbild?

Vielleicht steckt aber auch etwas anderes hinter Lukas Riegers krassem Lösch-Wahn. Wir erinnern uns z.B. an "One Direction"-Star Zayn Malik. Auch der 25-Jährige löschte vor einigen Monaten alles von seinem Instagram-Profil und steigerte bei den Fans die Spannung auf sein neues Album, indem er zum Beispiel nach und nach einzelne Szenen aus seinem Videoclip zu seinem neusten Song postete. Was auch immer bei Lukas der Grund war, wir werden sein Instagram-Profil weiter im Auge behalten!