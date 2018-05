Schock: Alles aus zwischen „Berlin – Tag und Nacht“-Star Pascal Kappés und seiner Frau Denise!

Oh mein Gott, was ist nur passiert! Ex-Bachelorkandidatin Denise Kappés ist seit Anfang des Jahres mit „Berlin – Tag und Nacht“-Darsteller Pascal Kappés verheiratet und erwartet einen kleinen Sohn von ihm. Doch, nun postete sie in Tränen aufgelöst vor etwa zwei Stunden eine bewegende Story auf Instagram…

„Mir wurde der Boden unter den Füßen weggerissen von meinem eigenen Ehemann“

Ohaaaa! Mit diesem heftigen Satz startete die Ehefrau von „Berlin – Tag und Nacht“-Schauspieler Pascal Kappés ihre Insta-Story. Aber was ist vorgefallen?! Dazu erklärte die werdende Mami weiter: „Ich bin 13 Wochen verheiratet und erfahre Sachen von einem Menschen, die ich niemals geglaubt hätte. Wenn man von der ersten Sekunde an belogen wurde und mit lügen geheiratet wurde… Mir fällt dazu nichts mehr ein.“

Was hat „Berlin – Tag und Nacht“-Pascal Kappés ihr verheimlicht?

Welche schockierenden Informationen Denise Kappés genau über ihren Ehemann erfahren hat, möchte sie bisher noch nicht im Detail mit der Öffentlichkeit teilen. Nur so viel steht für sie fest: „Ich möchte nicht, dass ihr von mir schlecht denkt, dass ich meine Ehe gegen die Wand gefahren habe.“ Außerdem betonte sie, dass sie alles für IHR Baby tun wird. War Pascal Kappés Fehler etwa so unverzeihlich, dass sie ihn nun nicht mal mehr in der Nähe ihres Sohnes haben möchte? Vermutlich nicht, denn in ihrem neusten Post schrieb sie, dass Pascal trotzdem der Vater ist und bleibt. Aber: „Es ist so ein emotionaler Schock für mich und das Baby. Das muss ich selbst erstmal verkraften“, so Denise. Deshalb hofft sie auch auf das Verständnis ihrer Follower, dass sie erstmal selbst zurechtkommen muss und sich zurückzieht.

Ist wirklich plötzlich alles vorbei?

Denise Statement klingt nicht nur extrem ernst, sondern als wäre die Ehe, die sie im Juli mit einer zweiten Trauung eigentlich noch einmal bekräftigen wollten (Denise war dafür letzte Woche sogar schon beim Brautkleid-Shopping), jetzt schon am Ende. Und das obwohl die beiden so verliebt schienen, voller Vorfreude auf ihre gemeinsame Zukunft mit ihrem Kleinen. Ihr letzter Post mit den Worten "Liebe ist harte Arbeit", lässt aber doch noch einen winzigen Funken Hoffnung übrig, oder?