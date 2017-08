Schlechte Noten: So wirst Du besser in der Schule!

Handy sorgt für schlechte Noten

Na, kannst du dir schon denken, was dabei rausgekommen ist? Richtig: Die Gruppe, deren Handy in einem anderen Raum auf sie wartete, schnitt bei dem Test am besten ab. Aber wieso hatte diese Gruppe als einzige keine schlechten Noten? Professor Ward erklärt es sich so: Dadurch, dass du deinem Gehirn befiehlst NICHT an etwas zu denken – in dem Falle an dein Handy – ist es erst einmal damit beschäftigt, dir diesen Wunsch zu erfüllen und kann sich deshalb nicht voll und ganz dem Inhalt deines Tests oder deiner Hausaufgabe widmen. „Dieser Prozess nutzt deine kognitiven Ressourcen", erklärt Adrian F. Ward. Und auf diese Ressourcen greift dein Gehirn zurück, wenn du dich konzentrierst.

Schlechte Noten: Das hilft

Um in Zukunft keine schlechten Noten mehr zu schreiben, solltest du also für ein oder zwei Stunden mal Pause von WhatsApp, Snapchat, Instagram und Co. machen. Leg doch dein geliebtes Handy für diese Zeit ins Bad oder in die Küche. Probier’s doch mal aus und schreib' uns in die Kommentare, ob es klappt! Wir sind gespannt, ob du durch diesen Tipp zum Oberstreber wirst ;)