Saskia Beecks spielt bei Berlin - Tag und Nacht die Rolle der bisexuellen Alina. Auf dieser Seite erfährst Du alles über ihre Zeit vor und nach BTN, ihr Buch, Instagram und ihre Freundin.

Saskia Beecks Freundin: Ist BTN-Alina vergeben?

Saskia Beecks steht nicht nur bei "Berlin - Tag und Nacht" auf Mädels. Auch im echten Leben hatte die 28-Jährige schon lesbische Beziehungen - bislang aber ohne Happy End. Mit ihrer letzten Freundin "Lari" ging sie Mitte 2016 im Streit auseinander. Gegenüber Promiflash begründete Saskia Beecks die Trennung mit folgender Aussage: "Weil sie ein Arschloch war". Was genau zwischen dem Paar vorgefallen war, klärte der BTN-Star jedoch nicht auf. Seitdem ist der BTN-Star Single.

Saskia Beecks Buch: "So habe ich es geschafft"

Saskia Beecks hat bisher einziger Berlin - Tag und Nacht-Star schon ein Buch auf den Markt gebracht. In "So habe Ich es geschafft" beschreibt die gebürtige Duisburgerin, wie sie es durch eine Diät schaffen konnte 30 Kilogramm abzunehmen. Das Buch verkaufte sich sogar so erfolgreich, dass sie, gemeinsam mit Diplom-Sportwissenschaftler Felix Klemme, in der vierteiligen RTL II Doku-Soap "Die Diät-Tester" zu sehen war.

Saskia Beecks bei Instagram, Facebook & Co.

Saskia Beecks ist eine der erfolgreichsten Berlin - Tag und Nacht-Stars, wenn man nach der Anhägerschaft in den sozialen Medien geht. Bei Facebook hat die 28-Jährige beispielsweise mehr als 584.000 Follower und auch bei Instagram ist sie mit 250.000 Abos ganz weit vorne.

Saskia Beecks: 5 Fakten

Saskia Beecks war vor Berlin - Tag und Nacht bei X-Diaries, Verdachtsfälle und Das Jugendgericht zu sehen

Sie wurde am 6. Juli 1988 geboren

Nach ihrem Ausstieg und über 600 Folgen "Pause", kam sie 2016 zu BTN zurück

Gemeinsam wollte mit Ricarda Magduschewski wollte sie einen Kinofilm drehen - das Projekt wurde aber nicht realisiert

Sie ist im echten Leben eng mit Chameen Loca und Jenefer Riili befreundet

