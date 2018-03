Saskia Beecks aka BTN-Alina & Jenny: Das Geheimnis ihrer Liebe

"Berlin - Tag und Nacht"-Darstellerin Saskia Beecks könnte derzeit nicht glücklicher sein. In ihrer Freundin Jenny hat Saskia ihre Traumfrau gefunden und beiden sind super happy. Wir verraten euch das Geheimnis ihrer Liebe.

Saskia Beecks & Jenny: Gemeinsame Ziele

Die erste Säule einer erfolgreichen Beziehung ist das gemeinsame Ziel: Miteinander etwas zu schaffen, verbindet zwei Menschen. Saskia und ihre Jenny begegnen sich auf Augenhöhe und unterstützen sich gegenseitig in jeder Lebenslage. Für den gemeinsamen Erfolg zieht man an einem Strang, man strengt sich auch in Konfliktsituationen für ein gemeinsames Ziel an und arbeitet kontinuierlich an sich selbst und einem guten Paar-Klima und genau das gelingt den beiden Beautys wunderbar.

Saskia Beecks & Jenny: Ähnliche Einstellung

Wenn man sich Saskia und Jenny anschaut, dann könnte man meinen „Gegensätze ziehen sich an“. Doch auch ein Gemeinsamkeit spielt eine wesentliche Rolle in einer erfolgreichen Beziehung: Eine ähnliche Einstellung zum Leben ist ein Erfolgs-Garant, um gemeinsam einen erfolgreichen Weg zu gehen. So erhöht sich das Verständnis füreinander und für Entscheidungen, die der Partner trifft. Es fällt leichter, im Sinne des anderen zu handeln. Und dennoch: Auch Unterschiede können sehr nützlich sein. Nämlich dann, wenn es darum geht, Aufgaben im Alltag nach den jeweiligen Stärken aufzuteilen. Und genau diese Vorraussetzungen machen die BTN-Darstellerin und ihre Liebste zu einem Dream-Couple