Sarah Lombardi: Trennung von Michal T.!

TRENNUNG! Wie bild.de berichtet, haben sich Sarah Lombardi und ihr neuer Freund Michal T. wieder getrennt. Gründe für die Trennung sind bislang noch nicht bekannt. Auffällig war jedoch ein Snap von Sarah, den sie am Dienstag postete:

"Am Ende enttäuschen dich die am meisten, von denen du es am wenigsten erwartet hast...". War das bereits eine Anspielung auf Michal T.?

Das vermeintliche Liebes-Aus kommt jedenfalls sehr überraschend. Erst vor einigen Wochen war die Sängerin mit ihrem Lover im gemeinsamen Sommerurlaub. Ein Statement von Sarah Lombardi (oder vielleicht sogar von Pietro?) zur Trennung wird jedoch bestimmt nicht lang auf sich warten lassen. Zumindest bei Facebook lässt sich die Sängerin noch nichts anmerken.

Update:

Bei Snapchat machte Sarah Lombardi gestern jedoch noch eine weitere Anmerkung, die im Nachhinein ein Seitenhieb in Richtung Michal sein könnte: Auf einem Foto zeigt sie ihren Fuß in einem Pool, dazu der Spruch "You shot me down" ("Du hast mich abblitzen lassen"). Sitzt der Schmerz der Trennung vielleicht doch tiefer, als es der Post bei Facebook vermuten lässt?

Verdächtiger Snap von Sarah Lombardi Privat

Februar

Ist Sarah Lombardi wirklich von Michal T. schwanger? Dieses Gerücht hält sich schon seit einigen Wochen, auch wenn die Sängerin eine Schwangerschaft dementierte. Doch nun meldet sich ausgerechnet Michal T. mit einem Schwangerschafts-Statement zu Wort. Was er zu sagen hat, erfährst Du im Video oben!

23. Januar 2017

Endlich spricht Sarah Lombardi ganz offen über die Trennung von Pietro und ihre "Beziehung" zu Michal T. Im Interview mit der Bild-Zeitung und der Grazia brachte sie viel Licht ins Dunkle.

Sarah beteurt, dass sie es bereut, Pietro betrogen zu haben. Allerdings meint sie, dass ihre Liebe auch ohne Michal T. gescheitert wäre. "Es hat das öffentliche Ende nur beschleunigt", so die 24-Jährige, die zudem sagt: "Michal war kein One-Night-Stand, sondern er hatte eine andere Bedeutung." Er gab ihr das Gefühl, wieder attraktiv zu sein. Das Gefühl, geliebt zu werden, so Sarah weiter im Bild-Interview.

Sarah & Pietro Lombardi: Freunde?

Auf ihrer Facebook-Seite postete die Sängerin nun einen emotionalen und ehrlichen Ausschnitt ihres Interviews. Dazu schrieb sie noch einen langen Text, der Fans und Hatern ihre aktuelle Situation noch deutlicher erklären sollte: „Natürlich ist es nicht leicht eine 6 Jahre lange Beziehung in der man auch so einiges durchgestanden hat und erlebt hat, einfach so zu vergessen , aber jetzt im Nachhinein können wir beide sagen das es besser so war für uns beide ... denn pietro und ich verstehen uns jetzt um einiges besser als wir es das letzte Jahr in unserer Ehe getan haben" (Original-Zitat), so die 24-Jährige. Ihr größter Wunsch ist es, dass Pietro und sie Freunde werden können.

Ist Sarah Lombardi mit ihrem Ex-Freund zusammen?

Im Video erklärt Sarah, dass sie und Michal T. momentan sehr viel Zeit miteinander verbringen, die Zwei aber nicht fest zusammen sind. Ob die beiden noch ein Paar werden, kann die junge Mutter aktuell nicht sagen. Sie will der ganzen Situation Zeit geben und schauen, was sich daraus entwickelt.

Mehr über die Situation mit Michal, Pietro und Alessio, erfährst Du in Sarah's Video:

18. Januar 2017

Ist Sarah Lombardi jetzt offiziell mit Michal T. zusammen?

Der Grazia gegenüber distanziert sie sich jedoch von einem klaren Beziehungs-Outing mit Michal T. Dort heißt es: "Ich bin weder Single noch bin ich in festen Händen" und sie fügt hinzu: "Gerade bin ich froh, jemanden an meiner Seite zu haben, der mich versteht und unterstützt. Der mir Mut zuspricht, mit dem ich über alles reden kann."

Und was sagt sie zu ihren Hatern und den mehreren Shitstorms in den sozialen Netzwerken? "In meinem Fall wurde die Grenze überschritten. Ich werde ständig beleidigt. Die Menschen verurteilen einen ganz schnell, ohne die Wahrheit zu kennen", so Sarah. Um das in Zukunft zu vermeiden, hat sie sich ein ganz klares Ziel für 2017 gesetzt: "Ich werde nie wieder so offen über eine Beziehung sprechen." Das ist im Falle Lombardi wahrscheinlich sogar die beste Entscheidung.

16. Januar

Sarah Lombardi: Großer Wirbel um dieses Foto

Das Drama um Sarah Lombardi und Pietro nimmt einfach kein Ende. Jetzt hat die Sängerin ein mysteriöses Foto hochgeladen, welches viele Fans (und Hater) gleichermaßen irritiert: Hat Sarah der Öffentlichkeit etwa ein süßes Geheimnis seit der Trennung verschwiegen?!

Was es mit dem Foto auf sich hat, erfährst Du in folgendem Video:

Sarah Lombardi: Das denkt Pietro über Michal T.

Großes Liebeschaos bei Sarah Lombardi! Nachdem sich die Sängerin und ihr Mann Pietro getrennt haben, fragten sich alle, ob sie nun mit ihrem Ex-Freund Michal T. zusammen ist. Doch Sarah bestritt zunächst eine Beziehung mit ihrer Affäre. Doch jetzt ist alles sehr eindeutig! Auch Pietro Lombardi äußerte sich schon zu den Liebesgerüchte von Sarah und Michal. Aber nicht nur das - der Sänger machte auch selbst eine überraschende Verkündung!!! Worum es sich dabei handelt...?

Alle Details gibt's im Video!

Wie reagiert Pietro auf Sarah & Michal T.?

Nun sind neue, vertraute Bilder von Sarah und Michal T. aufgetaucht – und zwar im Liebes-Urlaub im Disneyland Paris. Sarah und Single? Von wegen! Es sieht wirklich alles danach aus, dass sie wieder mit ihrem Ex-Freund zusammen gekommen ist. Inzwischen hat sich sogar Pietro zum Liebes-Comeback der beiden geäußert. „Wirklich, es ist mir egal. Wenn sie ein Paar sind, vielleicht ist es besser für sie, alleine in so einem großen Haus, kann er auf sie aufpassen“, erklärt Pietro Lombardi laut VIP.de.

Wie Nachbarn beobachtet haben sollen, scheinen Sarah und Michal T. sich ein Liebesnest im ehemaligen Traumhaus der Lombardis aufzubauen. Dass sein Sohn nun mit dem Neuen unter einem Dach wohnen könnte, ist für Pietro offenbar kein Problem. Nur eine Sache ist dem DSDS-Sieger wichtig : „Ich glaube, Alessio weiß genau, wo er hingehört, das ist zu mir. Und er weiß, wer sein Papa ist. Das bin ich und das reicht. Und solange er ihn gut behandelt, wenn er bei Alessio ist, ist es gut. Behandelt er ihn schlecht, hat er mit mir ein großes Problem“, so der stolze Papa. Das ist auf jeden Fall eine klare Ansage an den neuen Lover von Sarah.

Pietro Lombardi konzentriert sich jetzt erst mal auf seine Karriere. Er hat große Pläne und das neue Jahr direkt mit einer neuen Single "Mein Herz" eingeläutet.

23. Dezember 2016

Sarah Lombardi ist nicht schwanger und Single!

Bereits kurz nach der Trennung von Sarah und Pietro postete Michal T. bei Facebook, dass er und Sarah Lombardi ein Paar seien. Das stand allerdings in einem krassen Kontrast zu dem, was die 24-jährige in der Trennungs-Doku kommunizierte.

Doch dann gelangten neue Bilder von Sarah und Michal T. auf dem Weihnachtsmarkt an die Öffentlichkeit. Sie wirkten sehr vertraut und waren sogar gemeinsam mit Alessio unterwegs. Zu ihrem Beziehungsstatus äußerte sich die junge Mutter seitdem nicht mehr. Ein angeblicher Facebook-Post von Michal hatte das Gerücht außerdem angeheizt, dass die beiden in Wahrheit längst ein Paar sind. Außerdem wurde gemunkelt, dass Sarah sogar wieder schwanger sei. Jetzt hat die 24-jährige endlich im RTL-Interview Klartext gesprochen.

Sarah Lombardi: "Ich bin nicht schwanger!"

Auf die Frage ob sie wieder schwanger sei, erklärte sie einer RTL-Reporterin: „Nee, mit Sicherheit nicht!“ Und auch bei Facebook machte sie gestern mit dem Schwangerschaftsgerücht Schluss: „Tut mir leid, ich habe noch 6 Kilo von meiner letzten Schwangerschaft... und bin NICHT schwanger!!!!!"

Und die Frage, die wohl allen Fans unter den Nägeln brennt: Ist Sarah nun mit Michal T. zusammen? „Nein! Klar, wir waren auf dem Weihnachtsmarkt und ich habe ja auch nie gesagt, dass ich mich nicht mit dem treffe oder ihn nicht gern hab. Aber ich bin weder mit irgendwem zusammen, oder sonst irgendwas." Dann fügte sie aber noch hinzu: „Aber auszuschließen ist nichts.“

Hm... Klingt eher nach einem "vielleicht". Mit Pietro soll angeblich alles soweit okay sein.

21. Dezember 2016

Ist Sarah Lombardi wieder schwanger?

Sind Sarah Lombardi & Michal T. wirklich ein Paar? In der letzten Woche wurden die beiden zusammen auf einem Weihnachtsmarkt gesehen. Inzwischen teilte er auch einen Post auf Facebook, in dem er bestätigt: "Wir lieben uns. Wir sind glücklich zusammen."

Tatsächlich scheint es so, als wären Sarah und ihr Lover nun fest zusammen. Doch nun gibt es noch krassere News! Denn Sarah soll von Michal T. ein Baby erwarten. WTF? Wenn die Gerüchte stimmen, dann ist diese Nachricht für Pietro sicher ein schwerer Schlag. Denn er wünschte sich noch vor wenigen Monaten ein zweites Kind mit Sarah. =(

Was hinter der Schwangerschafts-News von Sarah Lombardi steckt, erfährst Du im Video!

19. Dezember 2016

Was läuft mit Ex-Freund Michal T.?

Sarah und Pietro Lombardi galten immer als DAS TV-Traumpaar Deutschlands. Ihr Sohn Alessio machte das Liebesglück im Sommer 2015 perfekt. Doch inzwischen haben sich die beiden getrennt. Nachdem die Fremdgeh-Fotos von Sarah und ihrem Ex-Freund Michal T. veröffentlicht wurden, gingen die Lombardis auf Abstand und verkündeten nur knapp zwei Wochen später das Ende ihrer Beziehung.

In einem Trennungs-Special auf RTL II werden sich beiden zu den Gerüchten äußern und ihre Sicht der Dinge schildern.

Sarah Lombardi: Ist ihre Karriere jetzt in großer Gefahr?

Dass Sarah und Pietro Lombardi privat nicht mehr auf einen Nenner kommen werden, scheint beschlossene Sache zu sein. Doch wie sieht es beruflich aus? Ein Album voller Liebeslieder wird dem ehemaligen Duo wohl niemand mehr abnehmen. Das heißt, deide müssen musikalisch jetzt wieder auf eigenen Füß stehen. Speziell Sarah könnte damit Probleme bekommen.

Die Vergangenheit beweist, dass Sarahs musikalische Karriere ohne Pietro in Gefahr ist. Was viele nicht mehr auf dem Zettel haben: Sarah flog bei DSDS bereits in der ersten Live-Show raus und wurde damals sogar ausgebuht. Nach dem freiwilligen Austritt einer anderen Kandidatin, durfte die 24-Jährige erst wieder zurück - und kam mit Pietro zusammen. Ihre Gunst bei den Zuschauern stieg dadurch sofort und sie kämpfte sich daraufhin bekanntermaßen bis ins Finale, in dem sie ihrem späteren Ehemann dann unterlag. Die Zuschauer-Votings von damals beweisen: Sarah ohne Pietro hat früher definitiv nicht funktioniert.

Wird es dieses Mal anders? Kann Sarah auch ohne Pietro eine erfolgreiche musikalische Karriere haben? Stimme jetzt ab!

Sind Sarah und Michal T. ein Paar?

Im Fernsehen weint Sarah ihrem Noch-Ehemann Pietro hinterher, doch in Wahrheit ist sie offenbar längst mit Michal T. zusammen!

Das ist echt eine krasse Nachricht! Wie der Kölner „Express“ berichtet, wurden Sarah Lombardi und Michal T. gemeinsam auf einem Weihnachtsmarkt im holländischen Maastricht gesehen. Die beiden turtelten in aller Öffentlichkeit herum und sie waren nicht alleine – Söhnchen Alessio war mit dabei. Das dürfte Pietro Lombardi gar nicht gefallen!

Von dem gemütlichen Weihnachtsbummel gibt es sogar Bilder. Die kannst Du Dir hier anschauen!

Sarah scheint mit Michal T. sehr glücklich zu sein und ihre Liebe nicht länger zu verstecken wollen. Bisher gab es noch kein Statement zum öffentlichen Auftritt der beiden...

Wie lange sind Sarah und Michal T. vermutlich schon zusammen?

Auch die BILD-Zeitung veröffentlichte Bilder von Sarah und Michal T. auf dem Weihnachtsmarkt. Ein Augenzeuge verriet der BILD: „Beide zeigten sich in der Öffentlichkeit und bemerkten, dass sie auch erkannt wurden. Sarah wurde das am Ende dann doch unangenehm und sie zog sich ihre Kapuze wieder über.“

Wie die BILD-Zeitung berichtet, ist es nicht die erste Reise des jungen Paares. Als die Fremdgeh-Fotos von Sarah und Michal T. veröffentlicht wurden, floh Sarah mit ihrem Sohn Alessio und Bruder Gianluca nach Kreta (Griechenland), um sich eine Woche Auszeit zu nehmen. Doch wie die BILD wissen will, war ihre Affäre zeitgleich vor Ort. Michal T. soll sich nur ein Nachbarhotel weiter aufgehalten haben. Puh! Das ist ganz schön harter Tobak!

Seit der Trennung von Pietro sollen die beiden laut Michal ein Paar sein. Er hatte sich in einem emotionalen Facebook-Post zu Sarah bekannt, der kurze Zeit später wieder von der Pinnwand verschwand. Sarah hat sich bislang zu den neusten Bildern noch nicht geäußert! Doch jetzt ist sie ihren Fans wirklich "DIE GANZE WAHRHEIT" schuldig!

Michal T. erklärt: "Wir lieben uns!"

Seit knapp zwei Monaten leben Sarah und Pietro Lombardi getrennt voneinander. Die Ehe scheint nach dem Fremdgeh-Skandal nicht mehr zu retten zu sein. In der aktuellen Doku-Soap auf RTL II versucht Sarah ihren Seitensprung zu erklären. Und sie beteuert, dass das alles ein riesengroßer Fehler war und sie auf eine zweite Chance von ihrem Mann Pietro hofft.

Aber entspricht das wirklich der Wahrheit? Vor einigen Tagen kursierte ein seltsames Facebook-Posting (angeblich) von Michal T. im Netz. „Wir lieben uns und daran wird auch keine Trennungsshow etwas ändern. Das, was jetzt noch alles im Fernsehen kommt über Sarah und Pietro, wurde in Verträgen festgelegt zwecks PR", soll Sarahs Affäre geschrieben haben. Hat Michal T. das wirklich öffentlich geschrieben, oder handelt es sich dabei um einen fiesen Fake? (Mehr Infos dazu im Video!)

Was sagt Sarah Lombardis Management zu Michal. T?

Sarahs Management will zum angeblichen Statement ihres Ex-Freundes nichts sagen. Man wolle die junge Mutter „schützen“ wurden gegenüber „bunte.de“ erklärt. Hm… ein Dementi klingt jedenfalls anders! Ist also an den Gerüchten doch etwas dran? Wie es um Sarahs Beziehungsstatus steht, bleibt offenbar weiterhin ein Geheimnis…

8. Dezember 2016

Pietro & Sarah Hochzeit: Was macht er jetzt mit dem Ring?

Logischerweise hatten Pietro & Sarah nach ihrer Hochzeit auch Ehe-Ringe. Doch nun, wo alles vorbei ist, stellt sich die Frage: Was macht Pietro jetzt mit seinem Ring?

Nach der Trennung von Sarah & Pietro trägt der Sänger den symbolischen Liebesbeweis nicht mehr am Finger! Weggeworfen hat er ihn allerdings auch nicht: Trotz der Affäre von Sarah mit Michal T. hat Pietro den Ring noch immer in seiner Tasche dabei, wie man im Trailer für die nächste Folge sehen kann. Wirklich loslassen kann der 24-Jährige also anscheinend noch nicht.

Trotzdem ist er sich bewusst, dass das gemeinsame Leben nach der Hochzeit mit Sarah nun vorbei ist: "Es ist erleichternd zu wissen, ich bin jetzt mit keinem mehr zusammen, der mich betrogen hat", so Pietro.

Fremdgeh-Fotos: Wer hat Sarah Lombardi hintergangen?

Sarah Lombardi hat ihren Mann Pietro offenbar über mehrere Monate hinweg betrogen. Ihre Affäre erklärt sie damit, dass die Beziehung mit Pietro über ein Jahr schlecht lief. Ihr fehlte die Liebe und Aufmerksamkeit von ihrem Partner. Dass sie deswegen mit einem anderen Mann ins Bett gegangen ist, kann sie leider nicht entschuldigen.

Aber auch Sarah muss seit dem Skandal einen schlimmen Betrug verkraften – denn die junge Mutter wurde von einer Person hintergangen, der sie immer vertraut hat. Was die Sängerin gerade durchmachen muss, erfährst Du im Video.

Sarah Lombardi: Neue Nacktfotos?

Sarah und Pietro gehen nach dem Liebes-Aus getrennte Wege. Für beide beginnt ein neuer Lebensabschnitt als Single. Und das sowohl privat, als auch beruflich, denn Sarah und Pietro teilten auch eine gemeinsame Karriere. Nun müssen sie einen neuen Weg einschlagen – haben dafür aber auch alle Entscheidungsfreiheiten.

Jetzt könnte es bald sogar sexy Nacktfotos von der Sängerin geben. Was es damit auf sich hat, erfährst Du im Video!

Warum ist Sarah Lombardi fremdgegangen?

Eine Frage die sich wohl alle stellen: Warum ist Sarah Lombardi fremdgegangen? Jetzt wurde ein Clip der 24-Jährigen bei „Guten Morgen Deutschland“ gezeigt, der genau diese Frage beantwortet.

„Es war nie mein Plan unsere Familie zu zerstören, weil ich immer gehofft und mir gewünscht habe, dass wir wieder so zueinander finden, wie es früher war. Und das war auch der Grund warum ich Pietro nicht verlassen habe“, erklärt sie. Unter Tränen fügt sie hinzu: „Aber in der Zeit in der er mir das Gefühl gegeben hat, dass ich ihm egal bin, habe ich jemanden gebraucht der mir zuhört und der für mich da ist.“

Die Ehe der Lombardis lief offenbar schon länger nicht gut. Das bestätigte auch Sarahs Mutter Sonja Strano in einem emotionalen Interview. Trotzdem wollte Sarah die Beziehung mit Pietro nicht aufgeben. Doch der möchte seiner Noch-Ehefrau nach dem Fremdgeh-Skandal scheinbar keine zweite Chance geben. Das Trennungs-Special läuft heute Abend bei RTL II um 21:15 Uhr.

31. Oktober 2016

Was ist mit Sarah und Pietro Lombardi?

Zurzeit kursieren drei Namen im Deutschland: Sarah Lombardi, Pietro Lombardi und Michal T. Die Gerüchteküche brodelt - was ist an der Affäre von Sarah dran, den Trennungsgerüchten zwischen Pietro und ihr und, und, und?

Was ist mit Pietro und Sarah? Lange hat sie geschwiegen…nun meldet sich auch endlich Sarah Lombardi zu Wort. Nach der öffentlichen Trennung von Pietro schreibt sie bei Facebook: „Wie ihr wisst, haben Pietro und ich uns getrennt. Die Verantwortung die wir für unseren kleinen Alessio tragen, steht jetzt im absoluten Fokus, denn für uns gibt es nichts Wichtigeres auf der Welt, als dieses kleine Herz was 9 Monate in Mamas Bauch schlug. Wir werden beide immer seine Eltern sein und ihn gemeinsam lieben." Dazu postete sie ein Foto mit Söhnchen Alessio.

Facebook/Sarah Lombardi

Auch für Sarah steht das Wohl ihres Sohnes an erster Stelle! Zu den Fremdgeh-Gerüchten und ihrem Ex-Freund Michal T. schweigt sie allerdings weiter. Möglicherweise wird sich nie aufklären, was sich in Wirklichkeit im Hause Lombardi abgespielt hat!

27. Oktober 2016

Was ist aus Sarah und Pietro geworden?

Seit dem offiziellen Liebes-Aus der Lombardis, hat sich eine noch immer nicht gemeldet, nämlich Sarah! Während Pietro sich nach am Mittwoch via Facebook zur Trennung äußerte, schweigt Sarah Lombardi noch immer. Was ist aus Sarah und Pietro nun geworden? Offenbar ist sie noch nicht bereit, sich zum Fremdgeh-Skandal und der Trennung zu äußern.

Pietro & Sarah: Jetzt spricht Ex-Freund Michal T. bei Facebook

Einer, der jetzt überraschenderweise etwas zu der Lombardi-Krise sagen möchte, ist ausgerechnet Sarahs Ex-Freund Michal T.. Mit ihm soll Sarah eine Affäre gehabt haben. Auf seinem Facebook-Account postete der Mann einen sehr emotionalen Post, der erneute Fragen aufwirft.

Michal T. über Sarah Lombardi: „Sie war meine erste große Liebe"

„Ich finde es sehr Traurig wie sarah überall zerrissen und beleidigt wird , dabei kennt niemand die Wahrheit !“, schreibt Michal T. (Rechtschreib- und Zeichenfehler von BRAVO übernommen) „Sie war meine erste große Liebe und ich hab ihr versprochen immer für sie da zu sein und wollte immer dass sie glücklich ist . Aber das war sie nicht mehr ... schon lange nicht mehr und dass wusste jeder im näheren Umfeld .“, so ein Auszug aus seinem Statement. Warum Sarah scheinbar so unglücklich in der Beziehung mit Pietro war, wird nicht deutlich.

Facebook/Michał Traczyk

Genau wie ihr Noch-Ehemann, der bei Facebook betonte, dass er keine Beleidigungen gegen Sarah lesen möchte, nimmt auch ihre vermeintliche Affäre sie in Schutz. „Sie ist die beste Mutter die ich mir für ein Kind vorstellen kann ihr Sohn ist alles für sie und sie hat sehr lange um sein leben gekämpft .“

Zum Ende seines langen und emotionalen Posts gibt er noch ein Rätsel auf: „Ein Mensch der liebe braucht , den sollte man niemals für das was er tut verurteilen . Denn nichts passiert ohne Grund und keiner weiß wie alles wirklich war . Ich habe keine Familie zerstört !!! Das war nicht ich !“

Aber wieso musste die Beziehung von Sarah und Pietro zerbrechen? Noch immer sind viele Fakten ungeklärt – nur die beiden können Licht ins Dunkel bringen.

Sarah Lombardi: Hat sie den Text bei Facebook selbst verfasst?

Auch wenn der Text von Michal T. einige Fragen aufwirft, scheint er auf den ersten Blick eine nette Geste gegenüber Sarah zu sein. Doch die Gerüchteküche brodelt schon wieder gewaltig: Hat nicht Michal T., sondern in Wahrheit Sarah selbst den Post verfasst?

Diese Anschuldigung ist auf Facebook entstanden, denn einige User sind davon überzeugt, dass der Text von Sarah stammen würde. Sie haben Michal T’s. Posting genauer unter die Lupe genommen und viele Parallelen zu Sarahs Texten gefunden. Besonders die ständigen Leerzeichen zwischen den Satzzeichen sind auffällig. Die machte Michal T. in seinen früheren Posts eigentlich nie, ganz im Gegensatz zu Sarah.

Ob das ein ausreichender Beweis ist, um Sarah für den Text wirklich verantwortlich zu machen, ist fraglich…

Sarah & Pietro: Lombardi-Trennung doch nur PR?

Sarah Lombardi hat sich seit dem offiziellen Statement ihres Managements noch nicht zum Liebes-Aus geäußert. Ihr Mann Pietro hingegen, postete inzwischen einen neuen Schnappschuss mit seinem Sohn Alessio. „Papa ist immer da“, schrieb der Sänger zu dem Bild.

Pietro ist glücklich, dass er seinen Sohn Alessio wieder in den Armen haben kann. Facebook/Pietro Lombardi

Durch Alessio werden die beiden für immer miteinander verbunden sein. Das wissen auch Sarah und Pietro! Aber ist zwischen dem Ehepaar wirklich alles AUS und VORBEI? Oder steckt doch eine raffinierte PR-Masche des Managements hinter dem Skandal?

Fest steht: Es gibt eine Menge Ungereimtheiten bei dieser Promi-Trennung... Tatsächlich gibt es einige Aspekte die dafür sprechen, dass bei Sarah und Pietro doch noch Hoffnung auf ein Liebes-Comeback besteht. Alle Infos im Video:

Wie geht es für die Lombardis weiter?

Die Lombardis sind getrennt! Am Mittwoch verkündeten Sarah und Pietro über ihr Management offiziell die Scheidung. Das einstige TV-Traumpaar sieht offensichtlich keine Chance mehr auf Versöhnung. Für die treuen Fans, die bis zum Schluss auf ein Liebescomeback gehofft hatten, war diese Entscheidung wirklich bitter.

Aber wie geht es für Sarah und Pietro nach dem Liebes-Aus weiter? Bisher funktionierten sie vor allem im Doppelpack...

Sarah Lombardi: Die Verliererin der Trennung!

Sarah hat sich durch den Fremdgeh-Skandal fast alle Sympathien verspielt. Viele Fans, die lange noch auf ihrer Seite standen, sind inzwischen von Sarah maßlos enttäuscht. Sie geht aus dem Liebes-Drama als gefühlskalte Ehebrecherin hervor.

Viele User beschimpfen die junge Sängerin im Netz. Auf ihrer Facebook-Seite stehen inzwischen viele feindselige Kommentare. Wie schmerzhaft muss es für Sarah sein, diesen Shitstorm über sich ergehen zu lassen? Ein User schreibt: „Jetzt, wo die Trennung offiziell ist, kannst du ohne ein schlechtes Gewissen oder Angst haben zu müssen, weiter rumhuren und dich quer durch die Republik vögeln.“ Eine andere Userin meint: „Einen Mann wie Pietro, der dich stets auf Händen trug wirst Du NIE WIEDER finden! Echt traurig... Selten habe ich mich in eine öffentliche Person so sehr getäuscht wie in dich (a.d.red Dir)!“

Pietro Lombardi: Der Gewinner der Trennung!

Auch wenn die letzten Wochen sehr hart für Pietro gewesen sein mussten, geht er aus dem Ehe-Drama als Gewinner hervor. Nach dem Krisengipfel zeigte er sich lächelnd in der Öffentlichkeit. Er muss kein Geheimnis mehr um seine zerbrochene Ehe machen. Diese Erleichterung scheint ihm gut zu tun! Außerdem bedeutet ihm sein Sohn Alessio alles! Für ihn will Pietro weiterhin zu 100 Prozent da sein. Bei Facebook gab er selbst die Trennung bekannt und äußerte sich sehr respektvoll gegenüber Sarah: „Wir haben eine gemeinsame Verantwortung unserem Sohn gegenüber und werden aus diesem Grund auch immer miteinander verbunden sein.“

Viele bewundern Pietro für seine reife Art, mit dem Fremdgeh-Skandal umzugehen. Damit hat sich Pietro zum absoluten Liebling unter den Lombardis entwickelt. Für ihn könnte die TV-Karriere auch Solo weitergehen.

Und Sarah? Die wird es erst einmal schwer haben... Wir wünschen ihr aber, dass ihr Pietro und die Fans irgendwann verzeihen können!

26. Oktober 2016

Wie geht es dem Sohn von Sarah und Pietro?

Wie geht es dem Sohn von Sarah und Pietro? Der Kölner „Express“ berichtete erst vor wenigen Stunden, dass sich Sarah und Pietro nach dem Fremdgeh-Skandal scheiden lassen. Pietro wolle sogar das alleinige Sorgerecht beantragen, hieß es. Inzwischen dementierte der Sänger diese Meldung und erklärte, dass Alessio seine Mama und seinen Papa braucht.

Aber nicht nur das – denn in seinem Statement nimmt Pietro zu keinem Zeitpunkt das Wort SCHEIDUNG in den Mund. Ist das Thema Scheidung also doch noch gar nicht aktuell? Auch das Statement des Managements wirft Fragen auf, denn darin wurde lediglich erklärt, dass sich Sarah und Pietro als Paar trennen. Werden sie aber beruflich weiter zusammenarbeiten? Mehr Details dazu erfährst Du weiter unten!

Pietro Lombardi bei Facebook: Jetzt meldet er sich endlich zu Wort!

Jetzt meldet sich ENDLICH Pietro Lombardi zum Fremdgeh-Skandal zu Wort. Bei Facebook schreibt er: "Sarah und ich haben uns getrennt. Wir haben eine gemeinsame Verantwortung unseren Sohn gegenüber und werden aus diesem Grund auch immer miteinander verbunden sein. Und aus meinem Mund kam noch nie der Satz alleiniges Sorgerecht Mama und Papa sind wichtig Danke !!!"

Pietro und sein Sohn Alessio. Facebook/Pietro Lombardi

Pietro verliert in seinem Statement kein böses Wort über seine Noch-Ehefrau Sarah. Für ihn steht sein Sohn Alessio an ALLERERSTER Stelle! Was für eine reife Reaktion! <3

++BREAKING++

Das 1. offizielle Statement

Seit zwei Wochen ist der Fremdgeh-Skandal von Sarah Lombardi in aller Munde. Nun ist klar: Die Ehe von den Lombardis ist nicht mehr zu retten. Das einstige DSDS-Traumpaar lässt sich scheiden!!! Nachdem sie sich gestern (am Dienstagnachmittag) mit ihrem Management getroffen haben, gibt es heute das ERSTE offizielle Statement zum Beziehungsstatus der beiden. „Sie werden sich als Paar trennen“, teilte das Management am Mittwoch auf Anfrage der dpa mit. Details zu den Gründen wurden zwar nicht genannt, allerdings lassen die sich nach den letzten zwei Wochen erahnen.

Pietro & Sarah: Wie lange sind sie schon nicht mehr zusammen?

Sarah & Pietro Lombardi sind bzw. waren lange zusammen. Eine Frage wirft das Statement des Managements aber auf: Werden sich Sarah und Pietro nur als Paar trennen, aber nicht als Geschäftspaar? Schließlich ist der Name „Lombardi“ zu einer gut funktionierenden Marke geworden – die beiden hatten in der Vergangenheit zahlreiche TV-Auftritte und sogar ihre eigene Doku-Soap. Außerdem wurde bereits eine neue Staffel über Sarah und Pietro von RTL II angekündigt. Wie der Kölner „Express“ berichtete, besteht der Sender auf die Doku. Wird es also ein Trennungs-Special geben, oder wird nur einer der beiden Lombardis im Alltag begleitet? Das wird RTL II wohl mit dem Noch-Ehepaar klären müssen.

Sarah & Pietro: EHE-AUS der Lombardis!

Es ist offiziell: Sarah und Pietro Lombardi lassen sich scheiden! Das will der Kölner „Express“ exklusiv erfahren haben. Diese Nachricht wird für alle Lombardi-Fans ein krasser Schock sein!!! =( Doch nach dem Fremdgeh-Skandal scheint es die einzige Lösung für das (Noch-)Ehepaar zu sein.

Doch für Sarah kommt es noch dicker: Pietro will das alleinige Sorgerecht für Söhnchen Alessio beantragen. Wie der „Express“ berichtet, soll es um 11 Uhr ein gemeinsames Statement des einstigen Traumpaares geben.

Damit scheint die Liebesgeschichte von Sarah und Pietro wirklich ENDGÜLTIG vorbei zu sein!