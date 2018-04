Sarah & Pietro: Gibt es jetzt doch wieder Streit bei den Lombardis?

Eigentlich sind alle Streitigkeiten zwischen Sarah und Pietro Lombardi gerade geklärt. Sogar die Osterfeiertage haben sie gemeinsam mit Sohn Alessio als Familie verbracht. Doch ein ganz besonderer Job könnte jetzt wieder für Zoff zwischen dem ehemaligen Traumpaar sorgen …

Sarah in der DSDS-Jury?

Die Ex von Pietro hat nämlich in einem Interview mit „Promiflash“ verraten, dass sie es sich gut vorstellen könnte, bei der nächsten Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ in der Jury zu sitzen. Die Sängerin zeigt sich ganz selbstbewusst und weiß genau, weshalb sie so gut für diesen Job geeignet wäre: „Weil, ich glaube, niemand das besser einschätzen könnte, wie sich die Kandidaten fühlen, als jemand, der schon mal dabei gewesen ist.“

Sarah vs. Pietro

Doch was hält Pietro davon? Schließlich hat nicht nur Sarah einen DSDS-Insider-Bonus. Auch der „Señorita“-Sänger kennt sich mit allem, was bei DSDS auf die Kandidaten zukommt, nur zu gut aus. Er schaffte es in der achten Staffel DSDS nicht nur bis ins Finale, sondern gewann die Show am Ende auch noch, während seine Ex nur den zweiten Platz belegte. Gut möglich also, dass auch der 25-Jährige gerne als Juror zu DSDS zurückkehren würde. Die Connections dafür hätte er auf jeden Fall: Erst vor Kurzem besuchte er den Chefjuror Dieter Bohlen bei den Dreharbeiten für die aktuelle Staffel der Casting-Show.

Die Freundschaft steht auf der Probe

Ein Liebescomeback des ehemaligen DSDS-Traumpaars kommt schon lange nicht mehr infrage. Aber steht nun auch das freundschaftliche Verhältnis zwischen Sarah und Pietro wieder auf der Kippe? Wir hoffen auf jeden Fall, dass es wegen eines DSDS-Jury-Jobs nicht zum Zoff zwischen den beiden kommt. Denn als liebevolle Eltern, die gemeinsam für Söhnchen Alessio da sind, mögen wir die beiden einfach am liebsten!