Sarah Lombardi postete gestern auf ihrem Instagram-Account einen sehr rührerenden Song. Dort fragt sie unter anderem "Würdest du mir verzeihen?". Ihre Fans sind sich daher sicher: Sarah will Pietro zurück!

Saram Lombardi: Vermisst sie Pietro?

Ist der Song wirklich an ihren Ex-Freund Pietro Lombardi gerichtet? In der Kommentarsektion sind sich ihre Anhänger sicher, dass es sich bei dem Lied um eine öffentliche Entschuldigung von Sarah Lombardi mit Wunsch nach Liebescomeback handelt. Die Zeilen klingen allerdings auch sehr verdächtig: "Kenne kein Gefühl, das dich jemals vergisst" oder "An meinen großen Tagen haben dich alle vermisst", passen sehr zu dem Beziehungsdrama, welches die beiden Lombardis vor knapp einem Jahr erlebten.

🙆🏽 Ein Beitrag geteilt von Sarah lombardi (@sarellax3) am 10. Okt 2017 um 12:57 Uhr

Bei der emotionalen Nummer handelt es sich übrigens um ein Cover der Sängerin Dimi Rompos, die einst bei The Voice of Germany teilnahm. Ob der Song wirklich an Pietro Lombardi gerichtet ist hat Sarah bislang noch nicht bestätigt. Fakt ist jedoch: Sarah Lombardi ist seit der Trennung von Michal T. wieder Single und ein Liebescomeback daher wieder wahrscheinlicher geworden.