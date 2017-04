Sarah Lombardi und Michal T: Das erste Pärchen-Foto!

Wie verliebt Sarah und Michal sind, zeigt jetzt ein süßes Pärchen-Foto , welches Sarah in ihrer App veröffentlicht hat. "Tu was du selbst willst, nicht was andere wollen!“, schrieb sie zum Selfie mit ihrem Schatz.

Sarah Lombardi und Michal T. in Love:

Sarah und Michal wollen ihr Liebesglück nicht mehr verstecken. Sarah Lombardi/App

Sarah Lombardi ist wieder glücklich!

Im Herbst letzten Jahres kriselte es gewaltig bei Sarah und Pietro Lombardi. Dann der Schock: Fremdgeh-Bilder von Sarah und ihrem Ex-Lover wurden der Öffentlichkeit zugespielt. Das Paar trennte sich und Sarah wurde im Netz überwiegend angefeindet und beleidigt. Inzwischen hat sich die Lage beruhigt und Sarah kann wieder nach vorne schauen.

Michal stand die ganze Zeit zu seiner großen Liebe und unterstützte Sarah, wo er nur konnte. Nun sind die beiden auch offiziell ein Paar!

