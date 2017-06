Sarah Lombardi: So reagiert sie auf die Trennung von Michal T.

Obwohl momentan alles darauf hindeutet, dass sich Sarah Lombardi und Michal T. getrennt haben, hält sich die Sängerin bedeckt. Es gab noch kein offizielles Statement von Sarah zum angeblichen Liebes-Drama. Für die 24-Jährige scheinen die Schlagzeilen jedoch noch lange kein Grund zu sein, um sich bei Facebook & Co. zur Zeit etwas zurückzuziehen. Ganz im Gegenteil: Dort postet Sarah Lombardi fleißig weiter und lässt sich von der angeblichen Trennung absolut nichts anmerken.

Sarah Lombardi: Geht sie so mit dem Liebeskummer um?

So zeigt sich Sarah Lombardi u.a. bei ihrem Sportprogramm und gibt auf dem Trampolin zu Peter Fox' Song "Schüttel deinen Speck" Vollgas. Schweißtreibende Workouts gegen den vermeintlichen Liebeskummer? Die Ehefrau von Pietro Lombardi wäre nicht die Erste, die so gegen ein emotionales Tief vorgeht.

Bei all dem Drama um Sarah Lombardi schleichen sich auch wieder vermehrt Hater in ihre Kommentar-Sektion bei Facebook. Diese blockt die Mutter von Alessio aber mittlerweile schon im Vorfeld ab. Bei ihrem aktuellsten Bild, auf welchen sie sich in einem gelben Kleid zeigt, schreibt sie: "Lasst mich raten: Kleid zu gelb, Haare zu lang, Lachen nicht intensiv genug, BLA BLA BLA Ich hab euch trotzdem lieb", so Sarah.

Sarah Lombardi bleibt nach der angeblichen Trennung also (noch) komplett cool und schweigt weiter eisern. Vielleicht möchte sie sich eine öffentliche Schlammschlacht, wie nacht der Affäre mit Michal T. und der daraus resultierenden Trennung von Pietro, diesmal ersparen.