Sarah Lombardi: Single! Michal T. knutscht schon eine andere!

Sarah Lombardi: Michal T. knutscht schon eine andere! - Was sich die letzten Wochen angedeutet hat, wurde nun offiziell bestätigt. Sarah Lombardi und Michal T. haben sich getrennt. Es sind Fotos aufgetaucht, die eine klare Sprache sprechen: Sarahs Pietro-Nachfolger küsst dort eine andere Frau und berührt fasst Ihr dabei an den Po.

Sarah Lombardi hat sich zu ihrem Beziehungs-Status auch schon bei Instagram geäußert: "Ihr Lieben, ja ich bin in keiner Beziehung - und damit geht es mir sehr gut! Ich konzentriere mich momentan voll und ganz auf mich und vor allem Alessio. Das Mama-Sein gibt mir zurzeit alles was ich brauche um glücklich zu sein. Ich schicke euch ganz viele Küsse aus Nashville", so die Noch-Ehefrau von Pietro Lombardi.

Sarah Lombardi: Liebescomeback mit Pietro Lombardi?

Da es zwischen Sarah Lombardi und Michal T. aus ist, steht doch einem Liebescomeback von ihr und Pietro Lombardi doch eigentlich nichts mehr im Wege, oder? Das mag zumindest der ein oder andere Fan denken. Ganz so einfach ist das jedoch nicht: Zwar hat man das Ehepaar in letzter Zeit - wegen Alessio - wieder häufiger miteinander gesehen. Allerdings hat der einstige DSDS-Sieger in der Vergangenheit oft betont, dass ein Liebescomeback für ihn ausgeschlossen sei.

Allerdings dürfte die Lage zwischen den Eltern von Alessio, jetzt wo Michal T. nicht mehr in ihrem Leben ist, deutlich entspannter werden. Und wer weiß: Vielleicht reicht es dann auch irgendwann zu dem ersehnten Liebescomeback im Hause Lombardi...