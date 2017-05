Sarah Lombardi hat sich einen neuen Job geangelt. Die ehemalige "Deutschland sucht den Superstar"-Kandidatin wird künftig in der TV-Show "Curvy Supermodel" zu sehen sein.

In den vergangenen Tagen machte Sarah Lombardi ihre Fans immer wieder neugierig, in dem sie in ihren Posts andeutete, dass ein neues Projekt für sie anstehe, über das sie allerdings noch nichts verraten darf. Inzwischen ist das Geheimnis gelüftet. Allerdings hat die 24-Jährige nicht selbst verraten, was bei ihr gerade ansteht.