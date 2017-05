Sarah Lombardi rechnet mit ihren Hatern ab!

Sarah Lombardi muss seit der skandalösen Trennung von ihrem Noch-Ehemann Pietro einiges aushalten. Noch immer wird sie im Netz beschimpft, beleidigt und bekommt sogar Todeswünsche. Doch jetzt rechnet die Sängerin mit ihren Hatern ab.

Via Facebook und Instagram macht Sarah Lombardi deutlich, wie schlimm der Psychoterror ist , dem sie seit Monaten ausgeliefert ist. In einem langen Posting beschreibt die junge Mutter, was sie alles ertragen muss und wie sie dennoch versucht, eine starke Frau zu bleiben - für sich und für ihren Sohn Alessio.