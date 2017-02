Sarah Lombardi möchte in die DSDS Jury!

Pietro Lombardi bei Let's Dance 2017?

Doch seitdem die pikanten Fremdgeh-Fotos von Sarah Lombardi veröffentlicht wurden, leben die beiden getrennt. Die beiden führten nicht nur eine Beziehung, sie waren auch berufliche Partner. Umso schwerer ist es jetzt, sich ein eigenes Standbein aufzubauen. Pietro Lombardi hat sich wieder der Musik gewidmet und nimmt jetzt eigene Songs auf. Außerdem wird gemunkelt, dass er bei Let's Dance 2017 dabei ist!

Sarah Lombardi bei DSDS 2018?

Für Sarah stehen noch diverse TV-Projekte an – vermutlich wird es wieder eine Doku Soap auf RTL II mit ihr geben. Aber die Sängerin hat noch einen ganz besonderen Traum. „Ich würde gerne mal bei einer Castingshow in der Jury sitzen“, verrät sie im exklusiven Interview mit BRAVO Online. Und welche Show würde da besser passen als DSDS? Kontakt mit Dieter Bohlen hat Sarah sogar noch gelegentlich. „Zum Geburtstag und so haben wir schon noch Kontakt, aber natürlich schreiben wir jetzt nicht jede Woche.“

Das sind doch schon mal ganz gute Voraussetzungen für den Juryplatz. Mal schauen, ob Sarah Lombardi also 2018 wirklich in der DSDS Jury sitzen wird.

