Seit kurzem gibt es aber immer wieder Gerüchte, Sarah Lombardi könnte doch gar nicht so glücklich sein in ihrer neuen Beziehung und die beiden würden schon in einer Liebes-Krise stecken. Das könnte damit zu tun haben, dass sich Sarah und Pietro Lombardi angeblich wieder näherkommen.

Sarah Lombardi: Bestätigt Michal T. hier die Schwangerschaft? Gerade postete Sarah Lombardi ein Foto, dass sogar ihre Fans glauben lässt, dass sich die Sängerin nach einem Liebes-Comeback mit Pietro Lombardi sehnt. Um welches es sich genau handelt und wie groß die Chancen für Sarah und Pietro wirklich stehen, erfährst Du im Video! Pietro Lombardi

Sarah Engels

Star News

