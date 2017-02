Sarah Lombardi knutscht mit Michal T.

Die Beziehung von Sarah und Pietro Lombardi ist seit dem Fremdgeh-Skandal am Ende. Pietro hat sich eine neue Wohnung gesucht und Sarah ist wieder in das einstige Traumhaus mit Söhnchen Alessio gezogen. Nachdem das Ex-Paar erst gestern gemeinsam in einem Fast-Food-Laden gesichtet wurde und Fans doch noch auf ein Liebescomeback hofften, sieht die Welt heute schon wieder ganz anders aus!

Sarah Lombardi: Es ist ein Nackt-Video aufgetaucht! Ein Insider hat gegenüber InTouch Online neue Informationen ausgepackt und Sarah Lombardi in aller Öffentlichkeit beim Knutschen gesehen . Aber auch zum Thema Scheidung gibt es Neuigkeiten!Was hinter den Informationen steckt, erfährst Du im Video! Jetzt kostenlos BRAVO Live-News bei Whats App und im FB-Messenger: © by WhatsBroadcast Pietro Lombardi

Sarah Engels

Star News

Stars

Trennung © by WhatsBroadcast GNTM 2017: Alle Sendetermine, alle Kandidatinnen und alle News! GNTM Kandidatinnen 2017: Alle Infos zu den Topmodels! Anzeige Gillette Venus und BRAVO GiRL! suchen Dich für ein grosses Foto -Shooting Anzeige Für makellos schöne Haut: Die Gillette Venus Beauty-Lieblinge! Der Bachelor 2017: Alle Kandidatinnen, Sendetermine und News zur RTL-Show Sebastian Pannek: Das musst Du über den neuen Bachelor wissen! DSDS 2017: Alle Kandidaten, Termine und News zur Jury sowie den Castings! Hier bekommt ihr MEGA GEWINNE! Dschungelcamp 2017: Alle Kandidaten, alle Dschungelprüfungen, alle Termine Anzeige Fragen über Fragen…..?! Haarpflege: Die „Wet Brush“ ist noch besser als der Tangle Teezer 11 versteckte Liebesbeweise, die ER Dir täglich macht!