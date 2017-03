Sarah Lombardi: Bekommen sie und Michal T. ein Baby?

Bei Sarah Lombardi läuft es zurzeit wieder richtig gut. Immer häufiger zeigt sie sich mit Michal T. in der Öffentlichkeit. Die beiden scheinen wirklich ein Paar zu sein und jetzt könnten sie sogar ein Baby erwarten. Denn klar gibt es noch immer Menschen, die ihr den Seitensprung nicht verziehen haben, doch die Sängerin lebt ihr Leben weiter (anders geht es ja auch nicht. . .) und alles, was passiert ist, rückt immer weiter in den Hintergrund.

Sarah & Pietro Lombardi: EHE-AUS nach dem Fremdgeh-Skandal! Sarah Lombardi: Ist sie schwanger? Offenbar sollen Sarah Lombardi und Michal T. bereits zusammengezogen sein. Er soll angeblich seine Kisten in das ehemalige gemeinsame Haus von Sarah und Pietro Lombardi gebracht haben. Und jetzt, wo sich Michal auch so gut um Söhnchen Allesio kümmert, könnten sich die zwei über die weitere Familien-Planung so ihre Gedanken gemacht haben. Sarah Lombardi: Bestätigt Michal T. hier die Schwangerschaft? Jetzt ist ein Foto aufgetaucht, das zeigen soll, dass Sarah Lombardi sogar schon von Michal T. schwanger ist. Die Fans sind sich zumindest sicher und sehen es ihr angeblich an. Um welches Foto es sich handelt, siehst Du hier im Video! Jetzt kostenlos BRAVO Live-News bei Whats App und im FB-Messenger! © by WhatsBroadcast Pietro Lombardi

Sarah Engels

Star News

