Sandra Lambeck: Darum hat sie sich die Haut gebleicht

Wenn man Sandra Lambeck so sieht, strotzt sie scheinbar vor Selbstbewusstsein. Und jeder würde vermutlich ähnlich denken: Dieses hübsche Mädchen fühlt sich einfach wohl in ihrer Haut und hat auch allen Grund dazu. Das war allerdings noch nicht immer so. In einem sehr ehrlichen Instagram-Post, klärt sie ihre Fans auf.

‘"Viele von Euch wissen, dass ich in Deutschland geboren und aufgewachsen bin und das es für mich nicht immer einfach war. Besonders weil ich nicht wusste, wie ich meine dunkle Haut lieben sollte. Es gab keine schwarzen Persönlichkeiten in den Medien, zu denen ich hätte aufschauen können. […] Ich habe meine Haut für viele Jahre gebleicht, wie das fünf Jahre alte Bild auf der linken Seite zeigt, weil ich dachte "heller" = hübscher."

Sandra Lambeck: Jede Hautfarbe ist schön!