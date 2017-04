Sandra Lambeck: Alle Infos über den Ex-BTN und Ex-Köln 50667-Star

Sandra Lambeck spielte sowohl bei "Berlin - Tag und Nacht", als auch bei "Köln 50667" die Rolle der Michelle Schultz. Hier erfährst Du alles (Jobs, Herkunft, Haare) , was Du über Sandra Lambeck wissen möchtest.

Sandra Lambeck wurde bei "Berlin - Tag und Nacht" gekickt:

Sandra Lambeck war von 2012 bis 2014 bei "Berlin - Tag und Nacht" zu sehen. Eigentlich wollte die Beauty die RTL II Serie gar nicht verlassen, doch die Produktion strich sie aus der Story. "Es war eine Entscheidung der Produktion, dass die Rolle der Michelle rausgeschrieben wird, aber ich war einverstanden damit, sagen wir mal so. Also wir sind in Frieden auseinandergegangen", verriet die Schauspielerin gegenüber Promiflash. Das plötzliche Serien-Aus war für Sandra aber nicht von Anfang an okay: "Ich war sauer und enttäuscht, aber ich war hauptsächlich traurig. Ich habe ganz doll geweint, dicke Krokodilstränen flossen."

Sandra Lambeck: Das macht sie nach "Köln 50667"

Ein Jahr nach ihrem BTN-Aus ist die Darstellerin bei "Köln 50667" eingestiegen. Doch auch dort ist die Bloggerin inzwischen nicht mehr zu sehen. Zuerst wurde vermutet, dass Sandra Lambeck wieder bei "Berlin - Tag und Nacht" einsteigt. Doch bislang ist sie dort nicht zu sehen und auch vom Sender wurde nichts kommuniziert. Die Michelle-Darstellerin hat sich neben ihrer TV-Karriere einen eigenen Blog aufgebaut und ist sehr beliebt in den sozialen Netzwerken. Sie will sich offenbar derzeit um ihre Karriere in der realen Welt kümmern.

Sandra Lambeck: Haare

Sandra Lambeck liebt es ihren Style zu verändern. Das TV-Sternchen verändert am liebsten ihre Haare. Sandra Lambeck hatte schon kurze, lange, lockige, glatte, rote und blaue Haare. Außerdem trug sie schon Rasta-Zöpfe - und jeder Style steht ihr verdammt gut!

Sandra Lambeck: Herkunft

Private Informationen über Sandra Lambeck gibt es wenig. Die Bloggerin hält private Details geheim. Von einigen Fans wird in Foren vermutet, dass Sandra Lambeck afrikanische Wurzeln hat. Bei der Herkunft soll es sich angeblich um Ghana handeln.

