RTL 2 "Berlin – Tag und Nacht" Vorschau März 2017

"Berlin – Tag und Nacht" Vorschau: Mittwoch. 01.03.2017 RTL II

Nach einem Streit mit Leon trifft Milla zufällig auf Vincent, der nun in einem Supermarkt in Nähe des Lofts arbeitet. Zunächst ergreift Milla die Flucht, doch dann kann sie Vincents Anziehungskraft nicht widerstehen. Als Fabrizio und Ole an ihrem Fun-Tag gegen zwei hübsche Mädels beim Würfeln verlieren, gehen sie zum Geldautomaten. Doch zu Fabrizios Entsetzen sieht es danach aus, als hätte er sein Erbe komplett verprasst … (Text: RTL II)

"Berlin – Tag und Nacht" Vorschau: Donnerstag 02.03.2017 RTL II

Basti macht zu schaffen, dass Peggy vorerst kein Baby möchte. Als er mitbekommt, wie Paula in der „Schnitte“ einen Hund knuddelt, beschließt er selbst einen Hund zu besorgen, um Paulas Muttergefühle zu wecken. Nach einer wilden Nacht wacht Alessia geschockt auf, da alles daraufhin deutet, dass sie mit Ole geschlafen hat. Als sich herausstellt, dass Ole ihr nur einen Streich gespielt hat, schmiedet sie einen Racheplan … (Text: RTL II)

"Berlin – Tag und Nacht" Vorschau: Freitag 03.03.2017 RTL II

Basti ist enttäuscht, als Paula ihn aus Vernunft auffordert, den Hund wieder zurückzugeben. Die beiden fahren gemeinsam zum Züchterpaar, doch vor der Tür lässt Basti Paula plötzlich trotzig stehen. Greta wirft Alina vor, dass diese nicht hinter der Beziehung der beiden steht, da Alina Gretas 12.000 Euro nicht annehmen will. Gleichzeitig drängt Leon jedoch darauf, dass Alina das Geld nimmt, denn heute ist der letzte Tag, an dem sie die Bar kaufen können … (Text: RTL II)

"Berlin – Tag und Nacht" Vorschau: Montag 06.03.2017 RTL II

Leon reagiert eifersüchtig, als Milla Vincent zum Frühstück einlädt. Milla weist Vincents Avancen zunächst willensstark zurück – doch im Laufe des Tages fällt es ihr immer schwerer, standhaft zu bleiben. Basti will Paula damit beeindrucken, dass ihr Hund Mucki nun apportieren kann. Doch Paula reagiert mäßig interessiert und Basti muss einsehen, dass es ihm bislang nicht gelungen ist, mit Hilfe von Mucki Paulas Mutterinstinkt zu wecken … (Text: RTL II)

"Berlin – Tag und Nacht" Vorschau: Dienstag 07.03.2017 RTL II

Jenny wird von Adam im Treppenhaus der WG bedrängt. Daraufhin beschließt sie, sich sicherheitshalber mit Hilfe von Joe ihren Wohnungsschlüssel von Adam zurückzuholen. Doch Adam provoziert Joe so lange, bis Joe komplett ausrastet. Paula überredet Basti, Jannes einen Job im Matrix zu besorgen. Als Jannes dort Toiletten putzen muss, ist er mäßig begeistert. Doch als er Milla und die Gogo-Girls im Matrix-Loft feiern sieht, will er am liebsten sofort dort einziehen … (Text: RTL II)

"Berlin – Tag und Nacht" Vorschau: Mittwoch 08.03.2017 RTL II

Malte fühlt sich von Jannes verraten, als er von dessen Umzugsplänen ins Matrix-Loft erfährt. Widerwillig begleitet er Jannes zur Mietvertragsunterzeichnung und will am liebsten sofort mit einziehen, was Paula Malte jedoch verbietet. Peggy trifft zufällig einen erfolgreichen Wedding Planner, der von ihr beeindruckt ist und sie in seine Agentur einlädt. Zunächst winkt Peggy ab, doch nach einer frustrierenden Erfahrung in der „Schnitte“ überlegt sie es sich noch mal … (Text: RTL II)

"Berlin – Tag und Nacht" Vorschau: Donnerstag 09.03.2017 RTL II

Peggy hat eine Halbtagsstelle in der Wedding Agentur in Aussicht und hofft auf Paulas Verständnis und darauf, nebenher weiter in der Schnitte arbeiten zu können. Doch Paulas Reaktion enttäuscht Peggy und zwischen den beiden bricht Streit aus. Krätze verspricht Emmi, ihre unerwünschte Barbekanntschaft Sascha abzuwimmeln. Stattdessen freunden sich Krätze, Schmidti und Bülent jedoch mit Sascha an, was Emmi gar nicht passt … (Text: RTL II)

"Berlin – Tag und Nacht" Vorschau: Freitag 10.03.2017 RTL II

Paula und Peggy einigen sich darauf, dass Peggy ausprobieren darf, ob sie zwei Halbtags-Jobs unter einen Hut bekommt. Direkt an ihrem ersten Arbeitstag in der Wedding Agentur vergisst Peggy jedoch prompt ihre Schicht in der „Schnitte“. Malte ist immer noch wild entschlossen, seinem Bruder ins Loft zu folgen. Dessen Mitbewohner sind von der Idee jedoch wenig angetan – allen voran Leon. Um Leon zu überzeugen, dass er ein Gewinn für die WG wäre, klaut Malte den Kicker von Basti und Paula und bringt ihn ins Loft … (Text: RTL II)

