RTL 2 "Berlin – Tag und Nacht" Vorschau April 2017

"Berlin – Tag und Nacht" Vorschau: Mittwoch. 05.04.2017 RTL II

Milla ist nach dem Sex mit Leon am Vortag immer noch völlig aufgewühlt und will ihm aus dem Weg gehen. Doch als Leon sie voller Hoffnung, wieder mit ihr zusammenzukommen, im Matrix aufsucht, erträgt sie seine Nähe nicht. Krätze ist verzweifelt, da er nach seiner Kündigung in der Werkstatt nun zwar Zeit für seinen Sohn, aber kein Geld mehr hat. Beim Zahnarzt erfährt er von anderen Müttern von PEKIP – einer Frühförderung für Kleinkinder … (Text: RTL II)

"Berlin – Tag und Nacht" Vorschau: Donnerstag 06.04.2017 RTL II

Krätze ist morgens wegen Ben völlig übermüdet. Claudia überzeugt ihn schließlich, zu einer Vaterberatung zu gehen, um wenigstens Elterngeld zu beantragen, da Krätze für sich selbst staatliche Unterstützung ablehnt. Jannes will mit Malte einen Bro-Tag verbringen, doch der hat einen Flirt mit Estelle aus Inges Tanzschule am Laufen. Malte zuliebe geht Jannes mit in die Tanzschule, wo Estelle versucht, hinter Maltes Rücken mit Jannes zu flirten … (Text: RTL II)

"Berlin – Tag und Nacht" Vorschau: Freitag 07.04.2017 RTL II

Emilio soll heute aus der Dominikanischen Republik zurückkommen. Doch als er nicht am Flughafen auftaucht, glaubt Inge, dass er sie sitzengelassen hat. Am Boden zerstört gibt sie Peggy die Schuld. Gürkan gibt Schmidti und Bülent eine Chance für ihren Lieferdienst „Späti to-go“. Doch die Ernüchterung kommt schnell, denn niemand bestellt bei den beiden. Emmi redet Schmidti ins Gewissen, nicht so schnell aufzugeben … (Text: RTL II)

"Berlin – Tag und Nacht" Vorschau: Montag 10.04.2017 RTL II

Peggy will ihrer Mutter bei der Suche nach Emilio helfen und erkundigt sich in der Merengue-Schule nach ihm. Doch auch die Tänzer bestätigen ihr, dass alles darauf hindeutet, dass Emilio ein Betrüger ist und sich abgesetzt hat. Milla ist fest entschlossen, mit Vincent Berlin zu verlassen, was Leon nicht akzeptieren will. Er setzt alles auf eine Karte und stellt Milla ein Ultimatum … (Text: RTL II)

"Berlin – Tag und Nacht" Vorschau: Dienstag 11.04.2017 RTL II

Am Morgen wird Alina immer noch von ihren Mitbewohnern geschnitten. Alina fühlt sich schuldig, weil sie Joe für einen Mörder gehalten hat und will nun alles daransetzen, ihm zu helfen. Paula schminkt Mandy ab, um ihr zu zeigen, wie schön sie auch ohne Schminke ist und ihr so mehr Selbstbewusstsein zu geben. Mandy lässt sich auf das Experiment ein – unter der Bedingung, dass auch Paula und Rick den ganzen Tag ungeschminkt verbringen … (Text: RTL II)

"Berlin – Tag und Nacht" Vorschau: Mittwoch 12.04.2017 RTL II

Milla ist sich sicher, dass Nina noch Gefühle für Leon hat und eifersüchtig ist, doch Nina bestreitet den Verdacht vehement. Schmidti und Bülent wollen ihr Späti-Express-Geschäft mit einem stark bearbeiteten Foto von Emmi auf der Homepage ankurbeln. Die Rechnung scheint zunächst aufzugehen, doch dann spricht ein Kunde die nichtsahnende Emmi auf das Foto an …(Text: RTL II)

"Berlin – Tag und Nacht" Vorschau: Donnerstag 13.04.2017 RTL II

Krätze freut sich auf einen Nachmittag mit Ben und trifft eifrig Vorbereitungen zum Ostereierbemalen. Während eines kurzen Abstechers in die Werkstatt bekommt er jedoch einen Anruf von Emmi: Ben hatte einen Unfall und muss zum Arzt! Leon ist verärgert, dass keiner seiner Freunde seine große Neuigkeit ernst zu nehmen scheint. Mit seinem Versucht, es allen zu beweisen, schießt er komplett über das Ziel hinaus … (Text: RTL II)

"Berlin – Tag und Nacht" Vorschau: Freitag 14.04.2017 RTL II

An Karfreitag gibt es keine neue Folge von BTN.

"Berlin – Tag und Nacht" Vorschau: Montag 17.04.2017 RTL II

Am Ostermontag gibt es keine neue Folge von BTN.

"Berlin – Tag und Nacht" Vorschau: Dienstag 18.04.2017 RTL II

Krätze macht sich Sorgen wegen eines Besuchs vom Jugendamt. Milla und Jannes haben Streit …(Text: RTL II YOU)

"Berlin – Tag und Nacht" Vorschau: Mittwoch 19.04.2017 RTL II

Krätze bekommt eine Vorladung vom Jugendamt, Peggy ist im Arbeitsstress … (Text: RTL II YOU)

"Berlin – Tag und Nacht" Vorschau: Donnerstag 20.04.2017 RTL II

Peggy hat Angst ihrer Mutter den Doppelauftrag zu beichten, Paula und Basti geraten wegen Mucki aneinander … (Text: RTL II YOU)

"Berlin – Tag und Nacht" Vorschau: Freitag 21.04.2017 RTL II

Krätze kommt nicht mit seinem freien Tag klar, Leon gibt Jannes Flirttipps … (Text: RTL II YOU)

"Berlin – Tag und Nacht" Vorschau: Montag 24.04.2017 RTL II

Peggy tritt für Inge und Emilio ein, Schmidti und Krätze machen einen Bro-Tag der anderen Art …(Text: RTL II YOU)

"Berlin – Tag und Nacht" Vorschau: Dienstag 25.04.2017 RTL II

Basti geht die Familienplanung weiterhin durch den Kopf, Nina bekommt Hilfe und Beratung von Eule …(Text: RTL II YOU)

"Berlin – Tag und Nacht" Vorschau: Mittwoch 26.04.2017 RTL II

Vorschau folgt.

"Berlin – Tag und Nacht" Vorschau: Donnerstag 27.04.2017 RTL II

Vorschau folgt.

"Berlin – Tag und Nacht" Vorschau: Freitag 28.04.2017 RTL II

Vorschau folgt.

