Das sind die Hauptdarsteller von "Roswell"

Die Hauptdarsteller für die Serie stehen bereits fest! Liz' ehemaliger Schwarm wird von "The Originals"-Star Nathan Parsons gespielt. Seit Jahren konnte seine Figur Max sein Geheimnis für sich behalten und sich das menschliche Verhalten aneignen. "Pretty Little Liars"-Hottie Tyler Blackburn übernimmt die Rolle von Alex Manes, der nach einem Kampfeinsatz im Nahen Osten zurück in seine Heimat kehrt. Hier will er die Erwartungen seines Dads erfüllen. Doch das bedeutet auch, dass Alex den Mann verlassen muss, den er eigentlich liebt. Herzschmerz pur!

Welcome to Roswell 👽 Ein Beitrag geteilt von Tyler Blackburn (@tylerjblackburn) am Mär 9, 2018 um 10:53 PST

Und Michael Trevino aus "The Vampire Diaries" kehrt als Kyle Valenti zurück, der Sohn vom Sheriff. Ebenfalls mit dabei sind Lily Cowles als Isobel, Michael Vlamis als Michael und Heather Hemmens als Maria. Aber auch hinter den Kulissen arbeiten Namen, die man bereits von "TVD" oder "The Originals" kennt. Die Neuauflage von "Roswell" soll von der "The Originals"-Autorin Carina Adly MacKenzie geschrieben werden. Produziert wird sie von "The Vampire Diaries"- und "The Originals"-Showrunner Julie Plec.

Wann "Roswell" im TV starten wird, ist bisher noch unbekannt. Und auch wie viele Staffeln gedreht werden, wurde noch nicht verkündet. Die Vorlage lief drei Staffeln und 61 Folgen lang von 1999 bis 2002.