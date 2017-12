Robert Pattinson & Emma Watson: Sind die beiden ein Paar?

Robert Pattinson (31) und Emma Waton (27) kennen sich schon seit Ewigkeiten. Die Schauspieler haben sich bei den Dreharbeiten zu "Harry Potter und der Feuerkelch" kennengelernt - damals war Emma übrigens 16 Jahre alt. Und schon zu diesem Zeitpunkt soll sich die "Zauberschülerin" angeblich am Set in den "Vampir" (und Kurzzeit-Zauberer) verliebt haben. Wie süß!

Robert Pattinson & Emma Watson: Aus Freundschaft ist mehr geworden!

Da Robert Pattinson und Emma Watson gerade Single sind, ist das doch genau der richtige Zeitpunkt, um sich noch besser kennenzulernen - oder? Und offenbar sind die beiden gerade schon dabei. Wie ein Insider der amerikanischen "OK!" verriet, ist aus ihrer Freundschaft unerwartet mehr geworden: "Sie sprechen jeden Abend miteinander und es ist ziemlich offensichtlich, dass es weiter geht, als je zuvor. Sie schauen, ob die Funken bleiben und hoffen, dass daraus etwas Ernstes und Festes wird. Sie sind beide älter und weiser, nachdem sie in anderen Beziehungen waren. Sie wissen, was sie wollen."

Das klingt doch schon mal gut. Ob Robert Pattinson und Emma Watson es schaffen die Funken am Sprühen zu halten? Also wir glauben ganz fest daran und auch, an eine wundervolle Lovestory mit den beiden in den Hauptrollen!