„Riverdale“-Stars Lili Reinhart und Cole Sprouse: Geheimer Liebesurlaub in Mexiko

Lili Reinhart („Betty Cooper“) und Cole Sprouse („Jughead Jones“) spielen nicht nur in der Netflix-Serie „Riverdale“ ein mega süßes Pärchen, sondern sollen auch privat zusammen sein. Offiziell bestätigt haben sie es noch nicht. Aber: Nach Knutsch-Pics aus Paris, gibt es einen NEUEN eindeutigen Hinweis!

Zufällig am gleichen Ort?

Seit einigen Tagen posten die beiden „Riverdale“-Darsteller scheinbar unabhängig voneinander Bilder und Videos und taggen sie mit @cuixmala oder #cuixmala. Das ist ein 5-Sterne Luxus-Ressort an der mexikanischen Pazifikküste mit dazugehörigen Stränden, Lagunen und malerischer Natur. Übernachtet wird da in richtig noblen Bungalows, Ferienhäusern und Villen. Ein Zufall, dass die beiden zur gleichen Zeit im gleichen romantischen Traumhotel urlauben? Wohl eher nicht!

Instagram/colesprouse

Instagram/lilireinhart

Die „Riverdale“-Stars beim gemeinsamen Ausritt

Natürlich sind Lili Reinhart und Cole Sprouse zusammen in Mexiko. Woher wir das wissen? Die Videos, die die beiden in ihren Insta-Stories geteilt haben, verraten sie. Bei Lili Reinhart sieht es zunächst so aus als würde sie allein bzw. mit einem Guide ausreiten. Dabei beschreibt sie ihr Pferd als „Uber“ und bewertet es gleich mal mit 5 Sternen. :D Kurz darauf postete aber auch Cole Sprouse ein Ausritt-Video, auf dem eindeutig seine „Riverdale“-Kollegin vor ihm her an ein paar wilden Zebras vorbei reitet. Erwischt! Scheinbar geht es den beiden nicht mehr länger darum, die Beziehung so geheim wie möglich zu halten. Sie genießen lieber ihr Abenteuer in Mexiko zusammen. Und so soll es doch auch sein! Die Fans sind ja eh schon total begeistert von ihrem Traumpärchen „Bughead“ und wir sind es auch!

