„Riverdale“-Stars Lili Reinhart und Cole Sprouse: Endlich ist ihre Liebe offiziell

Seit Wochen gibt es immer mehr Hinweise, dass die „Riverdale“-Stars Cole Sprouse („Jughead Jones“) und Lili Reinhart („Betty Cooper“) nicht nur in der Netflix-Serie verliebt ineinander sind. Und nun steht endlich offiziell fest, was wir schon lange ahnen: Die beiden sind ein Paar!

Lili Reinhart und Cole Sprouse stehen zu ihrer Beziehung

Erst süße Knutsch-Pics aus Paris und dann geheimnisvolle Bilder aus einem romantischen Luxusressort in Mexiko. Wochenlang haben die beiden „Riverdale“-Stars Lili Reinhart und Cole Sprouse ein Geheimnis daraus gemacht, was wirklich zwischen ihnen geht. Doch mit den versteckten Hinweisen ist nun Schluss! Die beiden Schauspieler stehen jetzt nämlich ganz offiziell zu ihrer Beziehung und zwar mit mega süßen Pics auf Instagram!

Ein Beitrag geteilt von Cole Sprouse (@colesprouse) am Apr 17, 2018 um 9:50 PDT

„Riverdale“-Stars süße Fotos als Liebesbeweis

Cole Sprouse hat jetzt nämlich zwei neue Bilder gepostet, auf denen seine Liebste, Lili Reinhart, im Bikini und leicht durchsichtigen Kimono nur für ihn am Strand posiert. Die Fotos sind nicht nur wunderschön, sondern auch die Message dahinter ist ganz eindeutig. Denn damit will der "Jughead"-Darsteller seinen Fans sagen: Dieses wunderschöne Mädchen ist meine Freundin! Ein super cuter Liebesbeweis <3 Auch Lili hat das Versteckspiel um die Beziehung endlich beendet. Während man auf den Fotos in ihrer Story vor ein paar Tagen nur ahnen konnte, dass sie im selben Resort wie Cole Urlaub macht, ist das nun ganz anders. Die Schauspielerin hat jetzt nämlich ein Bild hochgeladen, auf dem ganz klar ihr Schatz Cole zu sehen ist: Mega hot in Tanktop und mit Kamera in der Hand.

Ein Beitrag geteilt von Cole Sprouse (@colesprouse) am Apr 17, 2018 um 10:11 PDT

Lili Reinhart ist mit ihrem Schatz Cole im Liebes-Urlaub Instagram/@lilireinhart

Lili Reinhart und Cole Sprouse sind mega happy

Den Fans der beiden „Riverdale“-Stars geht es wie uns: Sie sind total begeistert von dem Liebes-Outing und freuen sich mega für das süße Couple. „Es ist ein wahr gewordener Traum! Sie sind ein Paar“, schreibt ein Fan unter Cole’s Foto von Lili. Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir bald noch mehr süße Bilder von dem frischverliebten Traumpärchen zu sehen bekommen.