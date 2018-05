„Riverdale“-Stars Lili Reinhart und Camila Mendes gegen Body-Shaming

Im Netz geht gerade ein Schnappschuss von „Riverdale“-Darstellerin Lili Reinhart um, auf dem einige ganz klar einen Baby-Bauch erkennen. Ist die 21-Jährige etwa wirklich schon schwanger von ihrem Boyfriend und CO-Star Cole Sprouse? In ihrer Insta-Story nahm sie dazu jetzt ganz ehrlich Stellung.

„Nope. Nicht schwanger.“

Genauso mutig, wie „Riverdale“-Schauspielerin Lili Reinhart öffentlich mit ihren Akne-Problemen auf ihrem Insta-Account umgeht, nimmt sie jetzt auch gegen die Schwangerschaftsgerüchte kein Blatt vor den Mund. Und viel mehr ist dazu auch nicht zu sagen:

„Bedauerlicherweise bringt ein unvorteilhaftes Bild meines Bauchs hunderte Menschen dazu zu denken, ich sei schwanger.“

„Nope. Nicht schwanger. Das ist einfach nur mein Körper. Und manchmal bin ich aufgebläht. Manchmal werden unvorteilhafte Bilder von mir gemacht. Manchmal gibt es Zeiten, in denen ich zunehme.“

„Mein Körper verändert sich konstant. Und so wird sich auhc eurer verändern. Und das ist völlig okay. Also lasst uns nicht so viel Zeit und Energie darauf verwenden, uns um die Figur eines Fremden zu kümmern.“

„Mein Körper ist etwas, wofür ich mich NIE entschuldigen werde.

„Riverdale“-Freundin Camila Mendes supportet Lili Reinhart

Wie es echte Freundinnen immer tun sollten, steht Lili Reinharts „Riverdale“-Kollegin Camila Mendes komplett hinter ihr und repostete eines ihrer Story-Bild. Außerdem fügte sie noch ein eigenes Statement dazu:

„Inspiriert von dir @lilireinhart Ich fühle mich 24/7 aufgebläht, da ist als Frau eben so und sollte gefeiert und nicht kritisiert werden. Ich habe mich vor dem Tag gefürchtet, an dem die Menschen anfangen werden öffentlich meinen Körper zu kritisieren und mein Gewicht zu kommentieren. Ich habe zu sehr unter meiner Selbstkritik gelitten und wusste nicht, ob ich Kritik von anderen aushalten würde. Aber jemanden, der so schön ist wie Lili, zu sehen, wie sie auf öffentliche Kritik antwortet, indem sie Selbstliebe „predigt“ und praktiziert. Das ist alles, was ich brauche, um diese Angst zu überwinden. Ich bin stolz sie meine Freundin nennen zu dürfen. Lasst uns damit weitermachen, Frauen zu inspirieren ihre Körper zu lieben.“

Wow, sehr toll geschrieben und absolut richtig. Die „Riverdale“-Mädels sind echte Vorbilder für alle Girls, die sich noch unsicher in ihrem Körper fühlen!

