„Riverdale“-Star Lili Reinhart („Betty Cooper“): Ist sie „Black Hood“?

Die Mystery-Netflix-Serie „Riverdale“ fesselt die Fans bei jeder Folge aufs Neue, denn sie ist alles andere als vorhersehbar. Die größte Frage bleibt aber, wer der grausame Serien-Killer „Black Hood“ wirklich ist. Kann es möglich sein, dass der Fan-Liebling „Betty“ (Lili Reinhart) dahintersteckt?

Das wissen Lili Reinhart („Betty“) und Madelaine Petsch („Cheryl)

Bei dem „Fresh Faces Event“ „Marie Claire“ in New York verrieten die „Riverdale“-Stars Lili Reinhart und Madelaine Petsch der Frauenzeitschrift interessante Details über die Hype-Serie. So erklärte Madelaine, dass selbst der Cast die ganze Story nicht kennt, sondern nur Folge für Folge das neue Script bekommt. Das gilt auch für den Plot rundum den Mörder „Black Hood“. „Roberto (der Produzent von „Riverdale“) schickte uns nur ein Foto des originalen „Archie-Comics-Black-Hood“ und schrieb dazu „Ratet mal“ Niemand ist sicher“. Ich fragte mich, was das bedeutet. Und dann kam (in der Staffel) raus, dass er ein Serien-Killer ist“, so Madelaine. Das heißt, jeder könnte „Black Hood“ sein?

Getty Images

Madelaine Petsch fände es cool

Auf die Frage, wie sie damit umgehen würde, wenn rauskommen würde, dass ihr „Riverdale“-Charakter „Cheryl“ in Wahrheit „Black Hood“ ist, antwortete Madelaine Petsch gechillt: „Letztes Jahr wurde schon mit dem Gedanken gespielt. Und ich habe davor keine Angst. Das ist die Natur des Business.“ Weiter erklärte sie dazu „Black Hood“ zu spielen: „Das wäre krass. Ich bin dabei. Schlagt es Robert vor!“.

Lili Reinhart ist dagegen

„Ich wäre verwirrt“, gab sie gegenüber „Marie Claire“ zu. „Denn sie („Betty“) ist kein 40-Jähriger Mann.“ Aber was, wenn es wirklich soweit kommen würde? „Das wäre der totale "mind fuck". Es wäre weit weg von Bettys Charakter. Deshalb bin ich dafür, dass das nicht passiert!“ Die Fans vermutlich auch, oder?

Alles, was ihr über "Riverdale" wissen müsst, findet ihr hier!