"Riverdale"-Star Lili Reinhardt: Sie ist in tiefer Trauer

Sie hinterlässt ein großes Loch im Leben von so vielen Menschen auf der ganzen Welt: Am Dienstag (05.06.2018) wurde bekannt, dass Modedesignerin Kate Spade (✝55) verstorben ist. Familie, Freunde und Fans sind fassungslos, Kate verloren zu haben. Und auch Kollegen aus der Film- und Fernsehbranche trauern. Die 55-Jährige stattete Serien wie Sex and the City und Gilmore Girls regelmäßig mit ihren einzigartigen Kreationen aus. So auch die beliebte Netflix-Serie Riverdale. Hauptdarstellerin Lili Reinhart reagiert heute mit einer emotionalen Abschiedsnachricht auf den viel zu frühen Tod der Fashion-Expertin.

In ihrer Insta-Story schrieb Lili: "Kate Spades Schicksal macht mich so traurig. Wir haben bei "Riverdale" eine Menge ihrer Designs getragen und ihre künstlerische Vision wird so stark vermisst werden." Nicht nur Ausstatter von Hit-Serien wie "Riverdale", Sex and the City, Gilmore Girls oder Gossip Girl griffen auf das Design der Modeschöpferin zurück. Sogar in royalen Kreisen waren ihre Handtaschen, ihr Schmuck und ihre Kleider ein Dauerbrenner. Herzogin Kate und ihre Schwester Pippa Middleton sind seit Jahren Fans von Kates Label. Und auch Herzogin Meghan griff in letzter Zeit verstärkt zu den Kreationen der verstorbenen Modeschöpferin.