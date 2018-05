„Riverdale“-Star Cole Sprouse kuschelt fremd

Spätestens seit ihrem Debut als offizielles Couple bei der Met Gala 2018 vor zwei Wochen ist klar: Die „Riverdale“-Stars Lili Reinhart und Cole Sprouse sind total verliebt ineinander! Doch jetzt wurde der Jughead-Darsteller Arm in Arm mit einer anderen erwischt ...

Am Set von "Riverdale" verliebten sich Lili Reinhart und Cole Sprouse ineinander.

Cole Sprouse: Geht er fremd?

Dass der „Riverdale“-Star Cole Sprouse beim Kuscheln mit einer anderen Lady als seiner Freundin Lili Reinhart erwischt wurde, ist erstmal ein ganz schöner Schock. Schließlich gelten die beiden momentan als DAS Traumpaar schlechthin! Doch für alle Fans, die jetzt Angst haben, dass es zwischen Lili und Cole kriseln könnte, gibt es Entwarnung: Denn der Jughead-Darsteller betrügt seine Liebste nicht! Zwar wurde er Arm in Arm mit einem anderen Girl fotografiert, doch das hat einen ganz anderen Hintergrund …

Cole Sprouse: Dieses Girl drückt er fest an sich

Der Schauspieler war gestern nämlich Gast auf der Geburtstagsparty seiner guten Freundin Debby Ryan. Die beiden kennen sich seit den Dreharbeiten für die Serie „Zack & Cody an Bord“, in der Debby die Rolle der Bailey Pickett gespielt hat. Seit Cole und Debby für die Disney-Show gemeinsam vor der Kamera standen, sind sie auch richtig gut befreundet. Dass es nun ein Foto gibt, auf dem Cole seine ehemalige Schauspielkollegin umarmt und fest an sich drückt, hat nur einen Grund: Der 25-Jährige gratuliert dem Birthday-Girl zum Geburtstag!

Cole Sprouse und Lili Reinhart: So süß ist ihre Beziehung

Für Lili Reinhart ist es natürlich überhaupt kein Problem, dass ihr Schatz auch Mädels-Freunde hat. Schließlich verheimlicht der Jughead-Darsteller seiner Liebsten nichts, sondern stellt ihr alle seine guten Freunde und Freundinnen vor! Auch bei der Geburtstagsparty von Debby Ryan war Lili Reinhart natürlich mit dabei und hat so gleich mehrere von Coles engsten Freunden kennengelernt. Das beweist: Die beiden „Riverdale“-Stars sind nicht nur auf dem roten Teppich, sondern auch im echten Leben ein mega tolles Paar!