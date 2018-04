„Riverdale“-Star Cole Sprouse: Diese Frau fasziniert ihn

Erst Couple-Time in Paris und dann ein romantischer Urlaub in Mexiko. Seit Wochen sind die „Riverdale“-Stars Cole Sprouse und Lili Reinhart richtige Turteltauben. Doch jetzt hat Cole verraten, dass es neben Lili noch eine weitere Frau gibt, die ihn total umhaut.

Cole Sprouse: Mit ihr will er ein Fotoshooting

Der „Riverdale“-Star Cole Sprouse ist nicht nur ein super Schauspieler, sondern auch ein richtig begabter Fotograf. Sein liebstes Motiv? Natürlich seine Schauspiel-Kollegin und Freundin Lili Reinhart. Erst im gemeinsamen Mexiko-Urlaub hat der „Jughead“-Darsteller wieder bezaubernde Bilder von seiner Liebsten gemacht. Doch nun hat Cole verraten, dass es auch noch eine andere Frau gibt, die ihn total fasziniert. „Ich würde so gern mal mit Tilda Swinton zusammen shooten. Mit ihr zusammen Fotos für eine Zeitschrift zu machen, wäre wunderbar“, sagt der 25-Jährige. Die Schauspielerin mit den kurzen, weißblonden Haaren ist vor allem für ihre Rolle als „Weiße Hexe Jadis“ in den Narnia-Filmen bekannt. Das einzigartige Aussehen der 57-Jährigen sei einer der Gründe, die Cole zur Fotografie inspiriert haben. Deshalb würde sich der „Riverdale“-Star wahrscheinlich auch so sehr über eine Zusammenarbeit mit ihr freuen. Dass Coles Faszination für Tilda Swinton nur professioneller Art ist, steht aber natürlich fest. Sein Crush Lili muss sich also keine Sorgen machen ;)

Elvira Ein Beitrag geteilt von Tilda Swinton (@tildaswintonworld) am Mär 23, 2018 um 11:35 PDT

Der „Jughead“-Darsteller ist ein richtiges Multitalent

Dass Coles Wunsch-Shooting mit Tilda Swinton in Erfüllung geht, ist gar nicht so unwahrscheinlich! Schließlich hat der „Riverdale“-Star schon mehrfach Fotos in amerikanischen Zeitschriften wie zum Beispiel der Teen Vogue veröffentlicht. „Ich bin sehr dankbar über jede Möglichkeit, die ich bekomme, um mich künstlerisch zu betätigen“, sagt der 25-Jährige. Wir drücken dann mal die Daumen, dass es klappt. Schließlich freuen auch wir uns über alle Neuigkeiten, die wir von Cole zu sehen bekommen – seien es tolle Fotostrecken oder weitere Folgen der Netflix-Serie „Riverdale“!