"Riverdale"-Star Camila Mendes ist frisch verliebt!

"Riverdale"-Star Camila Mendes scheint frisch verliebt zu sein – die Fotos mit ihrem neuen Freund sind so süß!

Camila Mendes geheimnisvoller Freund!

In "Riverdale" spielt Camila Mendes die selbstbewusste Veronica Lodge. In der Netflix-Serie ist ihr Partner Archie Andrews, der von dem Australier KJ Apa gespielt wird. Fans shippen das Serien-Paar unter dem Hashtag #Varchie. In ihrem Privatleben sind Camila und KJ jedoch nur gute Freunde. Ihr Herz scheint nämlich ein ganz anderer Mann erobert zu haben: Victor Houston. Sagt euch nichts? Kein Wunder, der Hottie ist nämlich noch nicht berühmt! Seit zwei Monaten munkelt man jedoch schon, dass zwischen den beiden etwas läuft. Und wenn man sich die Bilder so anschaut, scheint ihre Beziehung jetzt auch Instagram-Offiziell zu sein!

Happy birthday beautiful Ein Beitrag geteilt von Victor Houston (@victorhouston) am Jun 29, 2018 um 1:29 PDT

Camila Mendes: Wer ist ihr Freund?

Victor Houston ist ein alter Freund von Camila Mendes. Die beiden kennen sich aus High School-Zeiten! Victor ging an eine benachbarte High School in Folorida. In New York haben sie sich wieder getroffen und es scheint gefunkt zu haben, denn die beiden haben auch Camilas Geburtstag zusammen mit Freunden in den Hamptons gefeiert. Victor postete bereits zwei Fotos mit der "Riverdale"-Beauty. Unter dem ersten schrieb er: "Herzlichen Glückwunsch Schönheit" und das Zweite betitelte er sogar mit "Baby" – na, wenn das nicht eindeutig ist! Camila hat sich bisher noch nicht offiziell dazu geäußert, aber dafür hatte Victor einige Auftritte in ihrer Instagram-Story am Wochenende. Wir finden die beiden jedenfalls super süß zusammen! Und freuen uns, dass von unseren "Riverdale"-Stars nach Lili Reinhart und Cole Sprouse jetzt auch Camila glücklich ist. Nur KJ Apa ist noch Single …

Du willst mehr über deine Stars erfahren? In der aktuellen BRAVO gibt es viele spannende Storys und sogar ein "Riverdale"-Poster!