"Riverdale" Staffel 3 Spoiler: Gibt es bald ein neues Paar?

Noch dieses Jahr soll die dritte Staffel von "Riverdale" starten. Fans der Netflix-Serie stellen schon fleißig Theorien auf und die neuste beinhaltet ein neues Paar …

"Riverdale" Staffel 3: Kommen Archie und Kevin zusammen?

Es gibt unfassbar viele Fans, die Kevin Heller und Archie Andrews in "Riverdale" als Paar sehen wollen. Wenn es nach Archie-Darsteller KJ Apa geht, sollte das kein Problem sein. Auf der "Oz Comic-Con" in Australien wurde der Schauspieler gefragt, was er von dieser Fan-Theorie zur Netflix-Serie hält, KJ antwortete: "Ich liebe es! Los geht's" – das wäre auf jeden Fall eine krasse Wendung in der dritten Staffel von "Riverdale"!

"Riverdale" Staffel 3: KJ Apa würde lieber Kevin spielen

Aber es geht noch weiter: KJ fände es nicht nur cool zusammen mit Casey Cott das neue Traumpaar Riverdales zu spielen, am liebsten würde er gleich seine ganze Rolle übernehmen! "Ich würde gerne Kevin spielen, er ist mein Lieblingscharakter in der Serie, das sage ich Casey die ganze Zeit. Er ist einer meiner besten Buddys", verrät KJ Apa. Süüüß! Es gibt doch nichts Schöneres für ein "Riverdale"-Fan-Herz, als zu sehen, dass die Darsteller auch privat echt gute Freunde sind.

