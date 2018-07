"Riverdale" Staffel 3: Erste Bilder der Cast-Reunion!

In Kürze beginnen die Dreharbeiten zu "Riverdale" Staffel 3 – jetzt gibt es endlich die ersten Bilder vom ersten Wiedersehen der Cast-Mitglieder!

Cast-Reunion zu "Riverdale" Staffel 3!

Am 11. Oktober können wir endlich die dritte Staffel "Riverdale" begutachten. Doch zuerst muss das ganze noch gedreht werden! Wie der Produzent der Netflix-Serie verraten hat, sollen die Dreharbeiten in Kürze beginnen. Alle warten schon sehnsüchtig auf die ersten Hinweise und Bilder vom Set. Jetzt endlich gab es die erste Reunion des Casts! Für Promo Termine haben sich Camila Mendes, Lili Reinhart, Cole Sprouse, KJ Apa, Casey Cott und Madelaine Petsch endlich wiedergesehen! "Cheryl Blossom"-Darstellerin Madelaine postete ein Video zusammen mit "Archie Andrews"-Darsteller KJ und folgendem Text auf ihrem Instagram Kanal: "Eure zwei Lieblings-Rotschöpfe sind zurück" – aaaaaaaaaaah und wie sie das sind!

"Riverdale"-Stars auch privat beste Freunde!

Dass die "Riverdale"-Clique auch privat so gut befreundet ist, lässt jedes Fan-Herz schneller schlagen. Auf Instagram supporten sich die Serien-Darsteller gegenseitig und halten ihre Community regelmäßig mit Updates auf Trab. Zum Glück, denn so bekommen wir einen riesigen Einblick hinter die Kulissen unserer Lieblingsserie. Übrigens gibt es in der dritten Staffel Zuwachs für den Cast – ein Mädchen namens Evelyn Evernever wird nach Riverdale ziehen und für ganz schön Trubel sorgen! Wir sind gespannt wie viel wir noch in der nächsten Zeit erfahren werden. Bis dahin freuen wir uns über die süßen Reunion-Bilder von Camila Mendes, Lili Reinhart, Madelaine Petsch und Co!

Camila Mendes. Madelaine Petsch und Lili Reinhart Backstage vor ihrem PR-Termin! Instagram/@camimendes

