„Riverdale“ Staffel 2: Krasses Drogen-Video aufgetaucht

Die zweite Staffel der gehypten Netflix-Serie „Riverdale“ ist endlich komplett auf der Streaming-Plattform erhältlich. Jetzt ist noch ein Video mit den Darstellern Camila Mendes (Veronica) und K. J. Apa (Archie) im Netz erschienen. Und darin geht es wegen einer Droge ziemlich krass ab.

„Your Brain on Jingle Jangle“

In der Sadt „Riverdale“ geht eine gefährliche Droge namens „Jingle Jangle“ um. Und genau dazu produzierte Netflix den Promo-Clip „Your Brain on Jingle Jangle" zu „Riverdale“ Staffel 2. In dem versucht Veronica (Camila Mendes) Archie ziemlich heftig und anschaulich zu demonstrieren, was mit ihm und seinem Leben passieren würde, wenn er Jingle Jangle nimmt. Das Video ist einer Anti-Heroin-Kampagne aus den 90ern mit der Schauspielerin Rachel Leigh Cook nachempfunden.

Cooler Ausraster von „Riverdale“-Star Camila Mendes

Von einem laaaangweiligen „Finger-Weg-von-Drogen“-Aufklärungsvideo ist der Clip aber extrem weit entfernt. Denn anstatt oberlehrerhaft zu erklären, warum Jingle Jangle so schlecht ist, randaliert „Riverdale"-Darstellerin Camila Mendes (genau wie im 90er-Original) in der Küche und am Tresen in Pop’s Diner mit einer Bratpfanne und schlägt auf alles ein, was sie finden kann. Dabei steht die Pfanne für das Jingle Jangle und die Gegenstände, die sie zertrümmert wie etwa Teller, einen Burger oder einen Erdbeer-Milchshake, für beispielweise sein Gehirn, seinen Körper oder seine Freunde. Veronica (Camila Mendes) ermahnt Archie dabei immer wieder, dass genau das die Konsequenzen wäre, würde er die Droge einwerfen. Mega gut gemacht und trotz des ernsten Themas auch ein bisschen was zu lachen (vor allem am Ende). Die ganze Action seht ihr hier im Video!

Noch mehr von Camila Mendes und all euren anderen Lieblingsstars, findet ihr in der neuen BRAVO!