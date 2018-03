"Riverdale": So spannend wird das Finale der 2. Staffel

Verrat in der Lodge Familie

Wie wir wissen, ist Loyalität ein großes Thema für die Lodges. Doch Schauspielerin Camila Mendes hat Zweifel an Veronicas Entscheidungen: "Ich kann euch nicht sagen wen Veronica wählen wird, meine Lippen sind versiegelt. Aber ich glaube, es wird einen Verrat geben." Aaaaah! Sie hat nicht ausgeschlossen, dass Veronica Lodge für jemand anderen als ihre Mutter stimmt. Das könnte böse enden!

Hermione Lodge ist anders, als wir glauben

Bis jetzt ist nicht ganz klar, ob Veronicas Mutter gut oder böse ist. "Ich glaube, sie spielt das Spiel bis zu einem gewissen Grad und mal sehen was passiert, wenn Hiram sie zu weit treibt. Sollte es eine Entscheidung zwischen Veronica und ihrem Mann Hiram geben – wird Veronica gewinnen", verrät Hermione-Schauspielerin Marisol Nichols, "Wir werden den Überlebens- und Killer-Instinkt in ihr sehen. Zur gleichen Zeit haben wir jedoch nicht vergessen, wer sie wirklich ist."

Ist Jughead in Gefahr?!

Da Jughead überall in Riverdale herumschnüffelt, war es nur eine Frage der Zeit, dass auch für ihn bald Ärger ansteht. Das sieht auch "Riverdale"-Star Cole Sprouse so: "Ich glaube er ist an einem Punkt, an dem er sich zur Zielscheibe für mächtigen Menschen gemacht hat, die auch als Killer bekannt sind. Am Ende bekommen wir eine gruselige Entwicklung für einen verletzlichen Charakter zu sehen, der sich zwischen seinen Gang-Mitgliedern und ein paar Schlägertypen versteckt. Dieser Typ ist in Gefahr, auch körperlich!" Neeeeeein! Könnte er mit den mächtigen Personen etwa die Lodges meinen? Schließlich ist Hiram Lodge kein großer Fan von Jughead. Bitte tu ihm nichts Hiram!

Eine Tragödie bahnt sich an

Es steht fest, dass am 19. April eine Musical-Episode von Riverdale ansteht, in der Riverdales Schüler Stephen Kings Roman "Carrie" auf die Bühne bringen. Aber KJ Apa hat verraten, dass es nicht nur ums Singen und Tanzen geht: "Es wird mehr als nur ein Drama in dieser Folge. Es ist eine echte Tragödie!" Schauspiel-Kollege Cole Sprouse stimmt dem zu: "Es wäre nicht Riverdale, wenn es nichts Tragisches in einer Musical-Episode gäbe. Wir werden euch abholen und wieder auf den Boden der Tatsachen bringen." So langsam bekommen wir Angst …

Am krassesten hat es jedoch Hermione-Darstellerin Marisol Nichols zusammengefasst: "Einige Charaktere werden in Ungnade fallen und sie werden sich auch wieder retten. Aber sie führen Carrie auf, das bedeutet, dass am Ende des Tages viel Blut fließen wird. Ich glaube, es kann gar nicht tragischer werden als das." Ok, sind wir die einzigen, oder seid ihr jetzt auch alle beunruhigt?! Bis es soweit ist, heißt es also: Daumen drücken, damit unseren "Riverdale"-Lieblingen nichts passiert!

Du willst alles über Riverdale wissen? Hier findest du alles aktuelle über die Darsteller, Besetzung und die neusten News!